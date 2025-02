Tratamentul cu imunoglobuline vs. antibiotice: Viorica Chiurciu explică soluțiile inovative pentru infecții și bolile autoimune

„Invitata mea de astăzi este o doamnă… Este vorba de Viorica Chiurciu. Este un artist, este un cercetător, un doctor, un om de știință, un om pasionat de tot ceea ce face și este un om de la care eu am primit răspunsuri și rezolvări de câte ori am avut nevoie. Probabil că lista cu ce face doamna Viorica Chiurciu este mult mai vastă. Este și autor de carte și este un pionier în ceea ce face. Conduce instituția ROMVAC, instituție care a împlinit de curând 50 de ani de activitate.”, a spus Mirela Vescan.

De la medicina veterinară la tratamente pentru oameni

Cu o istorie de 50 de ani, ROMVAC s-a impus ca un pionier în dezvoltarea vaccinurilor, medicamentelor și soluțiilor alternative la antibiotice, obținând recunoaștere internațională.

ROMVAC a început în 1974 cu producția de vaccinuri pentru animale, dar s-a extins ulterior și în domeniul medicinei umane, dezvoltând soluții inovatoare pentru tratarea infecțiilor rezistente la antibiotice, susținerea sistemului imunitar și gestionarea bolilor autoimune. Mirela Vescan a subliniat că a apelat de multe ori la Viorica Chiurciu pentru cazuri grave de afecțiuni dermatologice, inclusiv psoriazis, obținând rezultate remarcabile.

„Mi-a spus o prietenă că a fost pentru prima dată în șase ani când cineva i-a luat o mostră de pe piele și a urmat un tratament personalizat, iar problema s-a rezolvat. Ai rezolvat un caz de psoriazis pe care nimeni nu-l mai rezolva. Cum ai ajuns la asta? Care a fost metoda?”, a întrebat-o Mirela Vescan.

Inovația ROMVAC: Imunoglobuline Y din ou hiperimun

Viorica Chiurciu a explicat mecanismul revoluționar din spatele produselor ROMVAC. Cercetătorii companiei folosesc imunoglobuline Y extrase din oul hiperimun, dezvoltând peste 100 de produse care combat bacteriile rezistente la antibiotice, întăresc sistemul imunitar și acționează asupra bolilor autoimune.

Beneficiile produselor pentru om:

- Combat infecțiile rezistente la antibiotice – sunt eficiente împotriva infecțiilor urinare, gastrointestinale, pulmonare și cutanate, cauzate de bacterii rezistente.

- Susțin sistemul imunitar – oferă organismului anticorpi gata formați, pregătindu-l pentru posibile infecții.

- Ajută în bolile autoimune, cum este psoriazisul – imunoglobulinele Y reglează răspunsul imun și reduc simptomele acestor afecțiuni.

„Produsele noastre au trei beneficii mari pentru om. În primul rând sunt adjuvanți în tratamentul unor infecții cu bacterii rezistente la antibiotici: infecții urinare, genitale, infecții gastrointestinale, pulmonare.

De asemenea acționează ca adjuvanți în susținerea sistemului imunitar pentru că asigură organismului imunitatea pasivă, adică îi dă organismului anticorpii gata făcuți de către găină încât organismul este pregătit de o eventuală boală. Dacă ar veni, cum a fost de pildă pandemia COVID pe care am avut-o sau alte boli, organismul deja are armele, are aceștii anticorpi deja introduși.

În plus, acționează ca adjuvant în boli autoimune, așa cum este psoriazisul.”, a detaliat Viorica Chiurciu.

Cum se obțin imunoglobulinele

Procesul de obținere a imunoglobulinelor Y este unul complex și inovator, bazat pe experiența ROMVAC în producerea de vaccinuri încă din 1974. Printr-o metodă revoluționară, medicii din spitalele din România recoltează germeni patogeni rezistenți la antibiotice, care sunt folosiți pentru dezvoltarea unor vaccinuri speciale.

„Mecanismul de obținere a acestor imunoglobuline este interesant și procesul este destul de lung. Noi ne-am gândit la acest lucru și am recoltat germeni patogeni de la om. De fapt nu noi, ci medicii din spitalele din România. Noi le-am luat, am făcut vaccin din aceste bacterii rezidente la antibiotice, dar și alți germeni cum ar fi anumite virusuri din care am făcut vaccinuri pe care le-am inoculat pe pasăre.

De mai multe ori pasărea a răspuns imunitar, fabricând acești anticorpi, adică imunoglobuline Y contra germenilor pe care noi le-am introdus în găină, imunoglobuline pe care pasărea le-a dus în ou pentru că trebuie să protejeze puiul. Iar noi am luat oul pe care l-am numit hiperimun și l-am prelucrat în peste 100 de produse care conțin anticorpi contra mai multor bacterii până la 18 imunoglobuline.

Astfel, noi când venim într-o infecție, venim în mod specific, ne adresăm exact germenului cu care vă confruntați. De pildă dacă dumneavoastră aveți o infecție cu Escherichia coli, noi vă vom recomanda produsul care conține imunoglobulina specifică pentru Escherichia coli, spre deosebire de antibiotic care acționează atunci când îl luăm pe toate bacteriile. El nu este selectiv, noi acționăm specific.”, a explicat Viorica Chiurciu.

Video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News