Barcelona pregătește bomba. Ce jucător ar putea lua înapoi de la PSG

Paris Saint-Germain încă speră să-l convingă pe Xavi Simons să semneze o nouă înțelegere, dar alte câteva cluburi îl înconjoară pe tânărul olandez.

Jucătorul de 18 ani a încetat contractul în această vară, iar PSG încă nu l-a convins pe Simons să semneze, în ciuda discuțiilor contractuale de luni de zile.

???? Barcelona are interested in bringing back Xavi Simons. His contract with PSG expires this summer [@sport] pic.twitter.com/MYWtRqDI5h