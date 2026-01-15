€ 5.0891
Trădarea în cuplu. Infidelitatea și creierul: De ce reacționăm ca după o catastrofă
Data actualizării: 20:02 15 Ian 2026 | Data publicării: 19:53 15 Ian 2026

EXCLUSIV Trădarea în cuplu. Infidelitatea și creierul: De ce reacționăm ca după o catastrofă
Autor: Radu Leca

cuplu iubire pexels-vera-arsic-304265-984917 Sursa foto: pexels

Trădarea în cuplu?

 

Evenimentul care nu doar „doare”, ci reconfigurează din temelii felul în care te raportezi la siguranță, la adevăr și la propria valoare. Din punct de vedere psihologic, vorbim despre o ruptură de atașament: persoana care trebuia să fie „baza sigură” devine, brusc, o sursă de amenințare. Iar când în ecuație intră și un context bisexual (de pildă, atracția sau o relație cu cineva de alt gen decât partenerul), durerea vine la pachet cu confuzie identitară, rușine socială și multe presupuneri greșite pe ambele părți. „Trădarea nu sparge doar încrederea, ci și povestea pe care o aveam despre noi.”Leca


Înainte de orice: bisexualitatea nu este o cauză a infidelității. E o orientare, nu o „predispoziție” spre trădare. Infidelitatea e un comportament relațional, de obicei legat de limite neclare, nevoi neexprimate, evitarea conflictului, validare externă sau impulsivitate nu de faptul că cineva poate fi atras de mai mult de un gen. Confuzia apare fiindcă partenerul rănit simte că „nu concurează” doar cu o persoană, ci cu o categorie întreagă, ceea ce activează anxietăți de abandon și distorsiuni cognitive precum catastrofizarea („Înseamnă că nu voi fi niciodată suficient(ă)”) sau gândirea alb-negru („Dacă m-a iubit, n-ar fi făcut asta niciodată”). „Orientarea explică dorințe, nu scuză alegeri; limitele sunt tot alegeri.”


Trădarea atinge direct sistemul de atașament: pentru unii, declanșează un atașament anxios (hipervigilență, verificări, nevoia de reasigurare), pentru alții unul evitant (retragere, răceală, „nu mai simt nimic”). Creierul procesează infidelitatea uneori ca pe o amenințare relațională majoră, cu răspuns de stres: insomnie, ruminație, imagini intruzive, scăderea apetitului sau, dimpotrivă, mâncat emoțional. În limbaj mai simplu: corpul se poartă ca și cum „a ars casa”, chiar dacă viața de zi cu zi continuă. „Când atașamentul e rănit, mintea caută dovezi, iar corpul caută adăpost.” Leca


În cuplurile unde unul dintre parteneri este bisexual, trădarea poate aduce un strat suplimentar: stigma și frica de judecată. Uneori, persoana bisexuală a trăit ani întregi cu minority stress (presiunea psihologică a stigmatizării), ceea ce poate alimenta evitarea vulnerabilității: „Dacă spun ce simt, voi fi respins(ă).” Asta nu justifică trădarea, dar explică de ce unii ajung să trăiască „în două lumi”: pe de o parte loialitate și atașament, pe de alta o parte ascunsă, neintegrată, care caută validare. „Când o parte din tine se ascunde, relația plătește chiria în secrete.” Leca


La persoana trădată apar frecvent distorsiuni cognitive care amplifică suferința: personalizarea („E din cauza mea”), citirea gândurilor („Sigur niciodată nu m-a iubit”), supra-generalizarea („Toți oamenii trișează”) și comparația toxică („Ce are cealaltă persoană și eu nu am?”). Dacă trădarea a fost cu cineva de același gen, se poate activa și o teamă mai subtilă: „Poate nici nu sunt genul ei, eu am fost doar o etapă.” Asta este o concluzie pripită; orientarea nu anulează iubirea, iar infidelitatea rar e o „demonstrație” matematică despre cine ești tu ca partener. „Mintea rănită face calcule din frică și le numește adevăr.”


De partea persoanei care a trădat, apar alte mecanisme: raționalizarea („Nu a însemnat nimic”), minimalizarea („Doar am vorbit”), disonanța cognitivă (tensiunea dintre „sunt un om bun” și „am rănit pe cineva”). Uneori, pentru a reduce această disonanță, apare un fel de autoprotecție: se mută vina pe partener („Dacă erai mai atent(ă)…”) sau se invocă orientarea ca scut („Așa sunt eu, nu am ce face”). Aici e un punct important: acceptarea orientării poate fi matură și sănătoasă, dar folosirea ei ca justificare pentru încălcarea acordurilor relaționale e o capcană care blochează repararea. „Când îți aperi imaginea, îți pierzi șansa de a repara.”  „Manual imaginar de onestitate”


În terapie, primul obiectiv nu e „să iertăm repede”, ci să stabilim siguranță emoțională: transparență, claritate, limite. Pentru partenerul rănit, asta poate însemna acces la informații relevante (nu detalii traumatizante), consecvență, disponibilitate de a răspunde la întrebări fără agresivitate și asumare fără defensivă. Pentru partenerul care a trădat, înseamnă să tolereze disconfortul vinovăției fără să fugă în justificări. E o formă de reglare emoțională în cuplu: „stăm în adevăr până când adevărul nu mai arde.” „Reparația începe când adevărul devine un obicei, nu un eveniment.”  Leca


Apoi vine partea delicată: clarificarea nevoilor și a acordurilor. Unele cupluri descoperă că trădarea a fost și un simptom al unei relații cu nevoi nesatisfăcute (intimitate, apreciere, libertate), dar atenție la nuanță: explicația nu e același lucru cu scuzarea. Aici apăre discuția despre monogamie vs. non-monogamie consensuală, dacă ambii parteneri sunt deschiși și dacă se reconstruiește un cadru etic. În context bisexual, unii cred greșit că „soluția” e automat să „permitem” relații cu un anumit gen; în realitate, orice acord funcționează doar dacă e consensual, clar, echitabil și dacă nu e făcut ca pansament peste o rană încă deschisă. „Orice regulă nouă pusă peste o rană netratată devine doar un bandaj scump.” Leca


Vindecarea implică și lucru individual, nu doar de cuplu. Partenerul rănit are nevoie să-și reconstruiască stima de sine și să-și recapete sentimentul de agenție: „Pot decide ce accept, pot decide ce plec, pot decide ce cer.” Uneori e necesară procesarea ca o micro-traumă relațională, mai ales dacă au existat minciuni prelungite: aici ajută intervenții precum terapia centrată pe emoții (EFT), tehnici de stabilizare, jurnal terapeutic și când e cazul terapie individuală pentru istoricul de abandon sau trădări vechi. Partenerul care a trădat are, la rândul lui, de explorat: tipare de evitare, căutarea validării, impulsivitate, limite, frica de intimitate sau rușinea legată de orientare. „Nu repari o relație doar cu promisiuni, ci cu schimbări care se văd în timp.” Leca


Există trei ieșiri realiste, toate valide: (1) cuplul se reconstruiește, poate chiar mai matur; (2) cuplul continuă, dar cu răni neînchise și tensiuni cronice (cea mai obositoare variantă); (3) cuplul se încheie cu demnitate, cu înțelegerea lecțiilor și cu limite mai sănătoase pentru viitor. Nu există „răspuns corect” universal doar întrebarea: există asumare, transparență și disponibilitate de schimbare pe termen lung? Iar în context bisexual, merită păstrată o busolă simplă: orientarea nu e vină, dar onestitatea și responsabilitatea sunt mereu datorii relaționale. „Uneori iubirea continuă; alteori continuă doar adevărul și asta e o formă de vindecare.” Dana Iancu expert în dezvoltare consiliere personală

