Data actualizării: | Data publicării:

TPBI prelungește programul liniilor 1, 10, 14, 55, 86, 90, 104 și 311 pentru preluarea spectatorilor meciului Rapid București – FCSB

Autor: Claudia Calotă | Categorie: Stiri

Liniile 1, 10, 14, 55, 86, 90, 104 și 311 vor avea un program de circulație prelungit în seara zilei de duminică, 17.08.2025, pentru a asigura transportul spectatorilor ce vor asista la meciul de fotbal dintre echipele Rapid București și FCSB, programat de la ora 21:30, pe Arena Națională.

Dacă situația o va impune, sub directa coordonare a agenților de ordine publică și a agenților Brigăzii Rutiere de Poliție, traseele liniilor 86, 90, 104 și 143 vor fi modificate.

Așadar, potrivit dispozițiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), vehiculele liniilor 1, 10, 14, 55, 86, 90, 104 și 311 vor circula în zona Arenei Naționale, după terminarea meciului, astfel:

Ultimele ore de trecere a tramvaielor liniei 1 în zona „Arenei Naționale” spre „Banu Manta” sunt estimate la 23:34, 23:48 și 23:53.Ultima trecere a tramvaielor liniei 10 în zona „Arenei Naționale” spre „Romprim” este estimată la ora 23:40.Ultimele ore de trecere a tramvaielor liniei 14 în zona „Arenei Naționale” sunt estimate la  23:30 și 00:05 (pe sensul spre „Piața Sf. Vineri”) și la 23:30 și 23:55 (pe sensul spre „Pantelimon”).Ultimele orele de trecere a tramvaielor liniei 55 în zona „Arenei Naționale” sunt estimate la 23:40 și 00:15, atât pe sensul spre „Piața Sf. Vineri”, cât și pe cel spre „Pantelimon”.Ultimele ore de plecare a troleibuzelor liniei 86 de la „Arena Națională” spre „Clăbucet” vor avea loc la orele 23:32 și 23:48.Ultima plecare a troleibuzelor liniei 90 de la „Arena Națională” către „M Petrache Poenaru” va avea loc la ora 23:41.Ultimele ore de trecere ale autobuzelor liniei 104 în zona „Arenei Naționale”, pe sensul spre „Piața Operei”, sunt estimate la 23:30 și 23:45.Ultimele ore de trecere ale autobuzelor liniei 311 în zona „Arenei Naționale” sunt estimate la 23:30 și 23:45 (pe sensul spre „C.A. Rosetti”) și la 23:35, 00:00 și 00:15 (pe sensul spre „Faur”).

ATENȚIE!

Dacă situația o va impune, la dispoziția Brigăzii Rutiere de Poliție, traficul rutier va fi restricționat pe Bd. Pierre de Coubertin, motiv pentru care troleibuzele liniilor 86 și 90 vor întoarce în Depoul Vatra Luminoasă. În acest caz, călătorii vor putea utiliza linia 90 de la stația „Aura Buzescu”, iar plecarea va avea loc la ora menționată mai sus!

De asemenea, în această situație, autobuzele liniei 104 vor circula pe traseul de bază între terminalul „Complex Pantelimon” și intersecția Șos. Iancului/ Bd. Pierre de Coubertin, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri, pe Șos. Iancului, Șos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, după care vor urma traseul actual. În acest caz, călătorii vor putea folosi vehiculele liniei 104 de la stația „Sarafinești”, iar orele estimate de trecere în zona „Arenei Naționale” sunt cele menționate mai sus!

În cazul restricționării traficului rutier pe Bd. Pierre de Coubertin, autobuzele liniei 143 vor circula pe traseul de bază între terminalul „Bucur Obor” și intersecția Str. Baicului/ Șos. Pantelimon, apoi pe un traseu modificat, pe Șos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul  „Baicului” (capătul liniilor 69, 85 și 382), cu întoarcere pe Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, după care vor reveni la traseul actual.

Cei prezenți pe „Arena Națională” mai au la dispoziție și vehiculele liniilor 40, 330 și 335, precum și autobuzeleliniilor de noapte N1, N10, N102 și N109, care circulă conform programului stabilit.

