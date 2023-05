Toți senatorii Rusiei au fost acuzați de invadarea teritoriului ucrainean și de complicitate la un război de agresiune

Serviciul de Securitate al Ucrainei raportează că a acuzat, în lipsă, toți membrii Consiliului Federației Ruse care au susținut ”unificarea” cu Rusia a regiunilor ocupate ale Ucrainei.

De asemeni ei au fost acuzați de invadare a teritoriului ucrainean și de de complicitate la un război de agresiune.

Reprezentanții Serviciului de Securitate mai notează că procuratura generală a strâns ”o mare bază de probe” contra a aproximativ 170 de senatori ruși care au contribuit la ocuparea teritoriului ucrainean.

Acuzațiile se referă la ratificarea de către senatori, în februarie 2022, a unui ”acord de prietenie, cooperare și asistență reciprocă” între Rusia și autoproclamatele ”republici populare” Donețk și Luhansk.

Comunicatul de presă al Ucrainei notează, de asemenea, că senatorii au susținut sugestia lui Putin de a folosi armata rusă în afara granițelor Rusiei, relatează publicația Meduza.

De asemenea, în aprilie 2022, senatorii au susținut în unanimitate anexarea de către Rusia a teritoriilor ocupate Donețk, Luhansk, Herson și Zaporizhzhian.

Andrey Klishas, ​​șeful Comitetului Consiliului Federației pentru Legislația Constituțională și Construirea Statului, a declarat că acuzațiile nu au consecințe juridice, ”cum ar fi mandatul de la Curtea Penală Internațională”.

Potrivit The New Voice of Ukraine, aceste acuzații pot duce la pedepse de închisoare pe viață cu confiscarea bunurilor, așa cum a sugerat Serviciul de Securitate al Ucrainei.

