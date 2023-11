Tot mai mulți ucraineni trec Niprul și consolidează pozițiile pe malul stâng. Prezența rusească în satul Krynky, din ce în ce mai redusă / video

Forțele ucrainene continuă să consolideze capul de pod stabilit pe malul stâng al râului Nipru, în localitatea Krynky. Forțele ruse au fost surprinse de atacul ucrainean în această zonă a frontului, după ce pe parcursul verii și primei părți a toamnei militarii au fost angajați în bătălii de-a lungul frontului din Zaporojie, Donețk și Lugansk.

În urmă cu două zile au existat mai multe confruntări între ucraineni și ruși în pădurile de la sud de satul Krynky.

Noile imagini apărute pe X prezintă noi forțe ucrainene care debarcă pe malul stâng al râului Nipru și care consolidează prezența militară în Krynky. De asemenea, ultimii militaru ruși din localitate sunt eliminați de artileria ucraineană.

Progrese ucrainene au mai fost înregistrate pe frontul către orașul Tokmak, acolo unde există lupte la nord de Verbove și la sud și vest de Robotyne.

În același timp, rușii au înregistrat progrese în est, unde încearcă de mai bine de 2 luni să încercuiască orașul ucrainean Avdiivka, situat în partea de nord-vest a orașului Donețk. Până la acest moment ucrainenii au reușit să oprească o încercuire completă a orașului Avdiivka.

CITEȘTE ȘI - Ucraina continuă progresele în 4 sate de pe malul stâng al Niprului, unde a transferat personal suplimentar / video

In Kherson region, Ukrainian defenders are crossing the Dnipro unopposed, expanding the bridgehead at Krynky. Militants of the Russian terrorist state are no longer present in that left bank settlement. pic.twitter.com/QiA2uMOZtT