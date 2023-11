Imaginile zilei cu luptele dintre ucraineni și ruși din pădurile de pe malul stâng al Niprului / Kievul forțează înaintarea spre Crimeea / video

Soldații ucraineni au avut mai multe confruntări deschise în pădurea de la sud de satul Krynky, aflat pe malul stâng al râului Nirpu, unde forțele Kievului au stabilit un cap de pod în ultimele săptămâni.

În ciuda contraatacurilor puternice ale rușilor, ucrainenii au reușit să mențină capul de pod în Krynky și, așa cum am precizat anterior, și-au suplimentat personalul atât în localitate, cât și în alte 3 sate aflate în aval.

Prin efortul de a deschide un nou front pe malul stâng al Niprului, Ucraina încearcă în cadrul contraofensivei să forțeze înaintarea către Peninsula Crimeea și Marea de Azov.

Imagini cu luptele care au avut loc în ultimele ore la sud de Krynky, regiunea Herson, pe malul stâng al Niprului.

Fighting in the forest area southwest of Krynky leading to the M-14. The Russian 810th Guards Naval Infantry Brigade is responsible for the defense there, which is under heavy pressure. https://t.co/uh3mmqkwNA pic.twitter.com/PJDAOJVSaD