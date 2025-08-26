Tot mai mulți bulgari merg în vacanțe. A crescut și procentul celor care pleacă în străinătate

În al doilea trimestru al acestui an, 1,3 milioane de cetăţeni bulgari au efectuat călătorii în scop turistic, arată cifrele publicate marţi de Institutul naţional de statistică, transmit BTA și Agerpres.



Din numărul total de 1,3 milioane, 67,5% au călătorit în interiorul Bulgariei, 25,8% peste hotare şi 6,7% au călătorit atât în interiorul ţării cât şi peste hotare. Numărul călătorilor cu vârsta de 15 ani şi peste a crescut cu 4,1% în ritm anual.



Comparativ, 1,2 milioane de cetăţeni bulgari au efectuat călătorii în scop turistic în al doilea trimestru al anului trecut, dintre care 71,3% în interiorul Bulgariei, 22,6% au călătorit peste hotare şi 6,1% au călătorit atât în interiorul ţării cât şi peste hotare. Asta reprezintă o creştere de 3,1% comparativ cu trimestrul al doilea 2023.



În trimestrul al doilea 2025, cheltuielile cu mâncarea au avut cea mai mare pondere în cheltuielile totale: 42,6% pentru călătoriile interne şi 34,5% pentru călătoriile în străinătate. Suma medie cheltuită de o persoană într-o călătorie a fost de 296,83 leva în Bulgaria şi 858,55 leva în străinătate.



Cu un an în urmă, mâncarea a avut de asemenea cea mai mare pondere în cheltuielile totale: 40,8% pentru călătoriile interne şi 34,3% pentru călătoriile în străinătate. Suma medie cheltuită de o persoană într-o călătorie a fost de 292,20 leva în Bulgaria şi 846,41 leva în străinătate.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News