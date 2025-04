Tot mai multe orașe din România spun "stop" trotinetelor electrice. Haos creat pe străzi și riscuri pentru pietoni

Nemulțumirile tot mai frecvente legate de folosirea neglijentă a trotinetelor electrice au determinat mai multe administrații locale din România să ia în calcul eliminarea completă a acestor mijloace de transport de pe domeniul public.

Pe lângă faptul că pun în pericol pietonii, aceste vehicule ușoare sunt adesea lăsate la întâmplare pe trotuare, în stațiile de autobuz sau chiar pe spațiile verzi, creând haos în trafic și blocaje pentru pietoni și șoferi.

Timișoara

La Timișoara, autoritățile au decis să retragă 100 de trotinete oferite gratuit de Regia de Transport Local. Chiar dacă inițiativa a fost gândită ca o alternativă verde de mobilitate, doar aproximativ o mie de persoane le-au utilizat anual, în timp ce cheltuielile de mentenanță au urcat la un milion de lei în șase ani. Astfel, sistemul a fost dezactivat, iar cele 13 stații de încărcare rămân nefuncționale pentru public, inclusiv pentru cei care ar avea nevoie de ele în regim de urgență.

Constanța

La Constanța, administrația locală a renunțat la parteneriatul cu două companii private care gestionau 300 de trotinete. Într-o perioadă de doar trei luni, au fost ridicate nu mai puțin de 170 de vehicule abandonate în zone inadecvate, fapt care a generat nenumărate reclamații.

„Aceste trotinete electrice sunt conduse de persoane care nu au o bază minimă de cunoștințe privind circulația pe drumurile publice. Erau abandonate în toate locațiile – pe trotuare, în stațiile de autobuz, pe spațiile verzi”, a declarat Constantin Dragomir, reprezentant al Poliției Locale Constanța.

Brașov

Nici Brașovul nu a fost ocolit de probleme. După numeroase sesizări din partea cetățenilor, municipalitatea le-a cerut operatorilor de trotinete să propună soluții pentru a preveni blocarea trotuarelor, locurilor de parcare sau a zonelor verzi. Deocamdată nu s-a luat o decizie radicală, dar presiunea publică devine tot mai intensă.

România nu este singura țară care reacționează la problemele generate de utilizarea dezordonată a trotinetelor electrice. Parisul a fost prima capitală europeană care a interzis complet acest tip de transport, invocând motive de siguranță. Măsuri similare au fost implementate în orașe precum Montreal, Las Vegas și New Orleans, potrivit Newsweek.

Românii care circulă cu bicicleta sau trotineta se pot confrunta cu penalizări de până la 1.300 de lei. Sancțiuni introduse prin Ordonanță de Urgență

Începând cu data de 9 iulie 2025, cei care folosesc biciclete sau trotinete electrice și refuză să fie testați pentru consum de alcool sau droguri vor risca amenzi ce pot ajunge până la suma de 1.320 de lei. Această reglementare face parte dintr-un pachet de schimbări aduse Codului Rutier, având scopul de a spori siguranța pe drumurile publice și de a încuraja un comportament mai responsabil în trafic.

Conform noilor dispoziții stabilite prin Ordonanța de Urgență 84/2024, persoanele care circulă cu bicicleta sau trotineta electrică vor fi obligate să coopereze cu poliția în cadrul verificărilor, inclusiv în ceea ce privește testele pentru consum de alcool sau droguri. Refuzul de a respecta aceste verificări va atrage o amendă încadrată în clasa a III-a de sancțiuni contravenționale.

Noile reglementări conferă poliției locale autoritatea de a impune amenzi pentru abaterile săvârșite de bicicliști și trotinești. Citește toată știrea aici!

Semnal de alarmă: Numărul accidentelor cu trotinete electrice în România va creşte

Totodată, marea problemă a accidentelor cu bicicleta sau trotineta nu ține doar de participați aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Într-o ediţie specială a emisiunii DC Conducem, intitulată "Lecţie de educaţie rutieră pentru copii", Titi Aur a vorbit despre faptul că un copil are dreptul legal să meargă pe trotinetă electrică de la vârsta de 14 ani, când încă nu are permis de conducere, dar nici educaţie rutieră. În plus, acesta avertizează că numărul accidentelor cu aceste vehicule motorizate va fi în creştere în următorii ani.

"La 14 ani, copilul are dreptul legal să meargă pe trotinetă electrică. Şi nici măcar nu trebuie să o deţină, pentru că o închiriază. Dacă părintele nu îi dă cardul, găseşte un prieten care îl ajută. Pe unde circulă cu ea? Pe carosabil. Nu doar că are voie, e chiar obligat să circule pe acolo.

Şi atunci, nefăcându-i educaţia rutieră temeinică deja, riscul e foarte mare. Dacă un copil din vârful muntelui, într-un cătun, nu are riscul acesta, cam în toate oraşele găsim trotinete electrice. Şi tentaţia e mare. Pentru că la 14-15 ani copiii au tendinţa asta de competiţie, să vadă care ajunge mai repede, care merge mai cu viteză", a spus Titi Aur. Vezi toată știrea aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News