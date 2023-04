Top 10 cele mai bune parfumuri bărbătești în 2023

Dincolo de parfumurile cu feromoni, a căror eficacitate este încă tabu chiar și în lumea modernă, există parfumuri masculine care au căpătat o mare faimă datorită valorii lor incontestabile, care se pare că ar juca un rol deloc neglijabil în jocul seducției. Cu notele lor amețitoare, acestea au puterea de a atrage sexul feminin.

Seducția începe cu simțurile, iar aromele joacă un rol cheie în cucerirea sexului frumos. A purta parfumul potrivit înseamnă, prin urmare, avea deja un ‘’avantaj’’ în jocul seducției. Deși nu există o regulă universală pentru alegerea parfumului perfect, există anumite arome care sunt pe placul femeilor, în mod deosebit. Acestea sunt notele olfactive cu puternice accente masculine, cum ar fi vetiverul, lemnul și moscul.



Deși toate aceste opțiuni pot părea tentante, poate fi dificil să alegi un parfum care să-ți placă.

Care sunt cele mai bune parfumuri pentru bărbați 2023? Între parfumuri lemnoase și ambrate, cu note proaspete și citrice, vei avea de unde alege! MAKEUP a selectat cele mai bune parfumuri bărbați lansate în ultimele luni: iată topul 10 cele mai bune parfumuri bărbătești în 2023!

Mont Blanc Explorer Eau De Parfum

În ”top parfumuri bărbați’’ se află parfumul neconvențional, cu note lemnoase și de piele, Montblanc Explorer, care este o invitație la o călătorie fantastică, o chemare irezistibilă la aventură. Această apă de parfum lemnoasă neconvențională și corpolentă dezvăluie o bergamotă italiană cu tonuri verzi, contrastată de un Vetiver puternic din Haiti și un Patchouli exclusivist din Sulawesi.





Chanel Bleu De Chanel Eau de Parfum



Proaspăt, curat și profund senzual, parfumul lemnos și aromat dezvăluie spiritul unui bărbat care își alege propriul destin cu independență și determinare. Parfumul are un acord proaspăt de citrice, urmat de cedru ambrat. Notele lemnoase sunt amplificate de boabe tonka și vanilie pentru o senzualitate sporită. Lemnul de santal din Noua Caledonie se desfășoară la bază pentru o mai mare profunzime, lăsând o urmă captivantă.





Giorgio Armani Acqua Di Gio Pour Homme



Nu te-ai gândi la rozmarin ca la un ingredient ideal pentru unul dintre cele mai bine vândute ‘’parfumuri de vară bărbați’’, dar acest parfum Armani este o opțiune de inspirație acvatică, super proaspătă și curată. Acqua Di Gio este ideal pentru bărbatul care își dorește un parfum irezistibil și lemnos. Obține energie din puterea mării cu apa de toaletă Giorgio Armani Acqua Di Giò Pour Homme!





Dior Sauvage

În ‘’top parfumuri de vară bărbați’’ își ocupă locul unul dintre cele mai bine vândute parfumuri de pe piață, noul produs al genialului parfumier François Demachy - Sauvage, radical diferit de toate aromele Savage anterioare. Fermecătoarea apă de toaletă fougère a fost creată special pentru personalitățile rebele. Notele de vârf sunt bergamotă proaspătă, înlocuită de piper Sichuan. Baza parfumului este compusă din note de Ambroxan.





Dolce & Gabbana The One for Men



The One for Men este un concentrat unic de senzualitate, sexualitate, stil și eleganță. Este o nouă interpretare a celebrului parfum The One pentru bărbații respectabili, hotărâți și de succes. Masculinitate sofisticată, autentică, magnetică și intensă: Dolce&Gabbana The One se remarcă prin notele sale de flori de portocal, cardamom și ghimbir în combinație cu busuioc, coriandru, grapefruit, iar accentele de bază ambră cenuşie, cedru alb, tutun pun accentul pe masculul hotărât și seducător.



Versace Eros



Numit după zeul grec antic al iubirii, Versace Eros se află pe bună dreptate în ‘’top parfumuri bărbați’’. Aroma dezvăluie frunze de mentă, coajă de lămâie și măr verde pentru a crea o atmosferă fructată și veselă, fără accente lemnoase.

Dacă ești în căutarea unui parfum energizant, care să-ți dea un impuls suplimentar de energie pentru o zi lungă la serviciu, aceasta este opțiunea pe care trebuie să o alegi. Este masculin, proaspăt, puțin dulce, dar nu copleșitor.



Paco Rabanne 1 Million Eau de Toilette



Dacă sticluța aurie strălucitoare nu te atrage, parfumul cu siguranță o va face. Paco Rabanne 1 Million este o creație originală a celebrului brand Paco Rabanne. Această apă de toaletă lemnoasă și condimentată a fost creată pentru a sublinia romantismul și sexualitatea masculină, punând accentul la maxim pe forța interioară. Bărbații care aleg acest parfum încântător sunt la modă și eleganți, știind întotdeauna ce își doresc de la viață și cum să-și atingă obiectivele.





Carolina Herrera Bad Boy

Special pentru bărbații puternici, brandul american Carolina Herrera prezintă apa de toaletă oriental-picantă Bad Boy, inclusă recent în top parfumuri bărbați din acest an. Designerii au reușit să reflecte pe deplin caracterul invincibil și maiestuos al parfumului care se deschide cu o explozie citrică de acorduri nobile de bergamotă, asezonate cu piper negru și alb picant. Inima parfumului este bogată în note de lemn de cedru împletit cu salvie. Acordurile finale dezvăluie o serie de fațete gourmand rafinate și note rășinoase de boabe tonka.



Bentley Bentley for Men Absolute



Apa de toaletă Bentley For Men Absolute este o ofertă de elită a mărcii Bentley, asociată cu mașini rapide, scumpe și exclusiviste. Parfumul te va ajuta să obții cu ușurință inima femeii tale iubite. Compoziția acestui parfum a fost dezvoltată de un parfumier francez talentat, fermecătoarea Nathalie Lorson, exclusiv pentru celebra marcă de automobile Bentley Motors. Compoziția For Men Absolute este concepută pentru bărbații motivați, de succes și încrezători în sine.





Hugo Boss Boss Bottled Eau de Parfum For Men



Apa de toaletă Hugo Boss Boss Bottled este o capodoperă cu adevărat clasică în ‘’top parfum bărbați’’.

Subliniind individualitatea masculină, stilul unic și cele mai bune calități ale bărbaților, parfumul dezvăluie la început note calde de bergamotă și măr cu piper negru, care în partea centrală fac loc trio-ului de scorțișoară, castan și cardamom. La final, baza compoziției se conclude cu un duet format din note de mosc și vetiver.

