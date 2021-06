Titlul de "HRH" al lui Harry, ELIMINAT. Semn subtil la câteva ore după ce el și Meghan au fost detronați din site-ul oficial

William l-a făcut să PLÂNGĂ pe Prințul Charles. Cine va fi următorul rege, scenariul în care cred tot mai mulți: Nu mi-a venit să cred

Titlul HRH (n.r. His Royal Highness), în traducere "Alteța Sa Regală" al prințului Harry a fost eliminat din noua expoziție a Prințesei Diana dintr-o "eroare administrativă".

Eroarea vine la doar câteva ore după ce Ducele și Ducesa de Sussex au fost "detronați" pe site-ul familiei regale, unde apăreau până de curând, într-o poziție mai sus pe pagină. Se pare că neînțelegerile provocate de deciziile și acuzațiile celor doi duce tot mai mult la excluderea lor din Familie.

Meghan și Harry, detronați de pe site-ul Familiei Regale

Meghan Markle și Prințul Harry au ajuns în site-ul oficial al Familiei Regale la coada clasamentului, după Ducii de Wessex, Edward, fiul cel mai mic al Reginei Elisabeta și al Prințului Philip și soția sa, Sophie.

În urmă cu puțin timp, s-a constatat faptul că website-ul era "în construcție", însă nimeni nu se aștepta ca acest lucru să se întâmple.

Înainte, cei doi erau afișați imediat după Kate Middleton și Prințul William.

Anul acesta se împlinesc 40 de ani de la nunta dintre Prințesa Diana și Prințul Charles și aproape 24 de ani de la moartea Prințesei. Mai mult, pe data de 1 iulie, Prințesa de Wales ar fi împlinit 60 de ani.

Pentru a marca cei 40 de ani de la nuntă, rochia de mireasă a Prințesei Diana va fi expusă la Palatul Kensington, iar Prinții William și Harry și-au dat acordul.

Rochia va fi expusă în cadrul „Royal Style in the Making”, între 3 iunie 2021 şi 2 ianuarie 2022, la Palatul Kensington, a anunţat site-ul organizaţiei Historic Royal Palaces.

Prinții William și Harry, cei doi fii ai Prințesei Diana și ai Prințului Charles, și-au dat deja acordul pentru ca rochia de mireasă a mamei lor să fie expusă în expoziția instalată în Orangery, o extensie a Palatului Kensington.

Prima reacție în urma erorii

Un purtător de cuvânt al Royal Collection Trust a declarat pentru Sunday Times că piesele vestimentare ale Prințesei Diana au fost "împrumutate de ASR (n.r. Alteța Sa Regală) Ducele de Cambridge și Ducele de Sussex" și a adăugat că "din cauza unei erori administrative, de care a fost responsabil Royal Collection Trust, etichetele au fost incorecte și vor fi actualizate", potrivit bristolpost.co.uk.

Meghan Markle și Harry, decizie în ceea ce privește titlurile de HRH



Deși au luat decizia să renunțe la statutul de membri seniori ai Casei Regale, odată cu mutarea din Marea Britanie în SUA, Harry și Meghan Markle și-au păstrat titlurile HRH, ei au fost de acord să înceteze să le mai folosească.

Membrii ai Curţii regale a Marii Britanii şi-au exprimat dorinţa ca ducii de Sussex , Harry şi Meghan, să renunţe la titlul lor nobiliar, în urma noilor critici pronunţate de prinţ împotriva familiei regale, informează duminică cotidianul Daily Mail citat de EFE, scrie Agerpres.

Prințul Harry a stârnit "confuzie și trădare" la Casa Regală

Prinţul Harry, nepotul reginei Elisabeta a II-a, a criticat din nou familia regală, mai ales calităţile de tată ale prinţul moştenitor Charles, într-o conversaţie cu actorul Dax Shepard, prezentator al podcast-ului "Armchair Expert".

Mai mulţi membri ai curţii regale citaţi de ziar au mărturisit că există un sentiment "de confuzie şi de trădare" în familia regală, mai ales după ce prinţul Harry a pus sub semnul întrebării calităţile de părinte ale tatălui său, prinţul Charles.



Ducele de Sussex, care trăieşte în Statele Unite, a declarat în acest podcast că nu doreşte ca fiul său Archie şi fetiţa, care se va naşte curând, să sufere cum a suferit el, crescut de un tată, şi că vrea să pună capăt "durerii şi suferinţei genetice" din familia regală.

"Lumea e îngrozită" de ce a putut Prințul Harry să-i facă Reginei





Un membru al casei regale a dezvăluit ziarului Daily Mail, că "lumea este îngrozită" de faptul că Harry i-a putut face acest lucru reginei şi soţului său, ducele de Edinburgh, condus recent pe ultimul său drum.

"Ducele de Sussex şi-a petrecut o mare parte din timp, criticând instituţia din care face parte şi care, potrivit lui, i-a pricinuit atâta durere", a spus acesta.



"Dacă această instituţie nu îi place, atunci ar trebui să renunţe la titluri", a subliniat sursa. "Ar trebui să se numească simplu, Harry şi Meghan. Dacă refuză acest lucru, atunci ar trebui să explice şi de ce", a insistat aceeaşi sursă.



Tabloidul britanic precizează, totuşi, că nu există planuri oficiale privind retragerea titlului nobiliar ducilor de Sussex, dar a asigurat că există "un sentiment profund de trădare" în familia regală.



În martie, ducii de Sussex au acordat un interviu prezentatoarei americane Oprah Winfrey, în care au acuzat familia regală de "rasism".



Interviul a fost lansat cu câteva săptămâni înainte de decesul, la 9 aprilie, a ducelui de Edinburgh.

Au promis că nu-și mai folosesc titlurile, dar au încălcat promisiunea

Meghan Markle a declanșat o mulțime de discuții și controverse la Casa Regală britanică, încă din momentul în care Prințul Harry a decis să-și facă publică relația.

Chiar dacă la început nu părea să existe o problemă în familie, deși relația celor doi încălca protocoalele regale, lucrurile au început să degenereze treptat, de la nunta celor doi, nașterea lui Archie și până la decizia de a renunța la statutul de membri seriori și de a se muta în SUA.

La puțin timp după ce și-a lansat prima carte de povești pentru copii, Meghan Markle a fost somată de Regina Elisabeta pentru a șterge de urgență "Meghan, Ducesa de Sussex" de pe coperta cărții.

Express a efectuat un sondaj prin care a cerut cititorilor părerea în ceea ce privește dreptul lui Meghan Markle de a folosi titlul regal pentru a-și vinde cartea, "The Bench", care explorează legătura dintre un tată și tânărul său fiu.

Rezultatul sondajului este fulimnant și se observă clar că Meghan Markle nu mai este iubită de public, așa cum era la începutul relației cu Harry.

98 % (27.228) de persoane au spus că Meghan nu ar trebui să aibă titlul tipărit pe carte și doar 2 % (478) au spus că da, în timp ce doar 60 de persoane, adică mai puțin de 1% au spus că nu știu.

Revolta oamenilor față de gestul lui Meghan. Se cere intervenția de urgență a Reginei

Mai mult, în comentarii, mulți oameni și-au exprimat indignarea față de gestul lui Meghan. Aceștia am mai spus că este timpul ca Regina să pună piciorul în prag și să înlăture titlurile lui Harry și Meghan.

- "Meghan a depășit proverbiala linie roșie, folosindu-și titlul pentru a se promova ca autor în devenire. Întrebarea acum este dacă Regina Elisabeta va acționa"

- "Nu ar trebui să-și poată folosi titlul pentru nimic, de când a fost eliminată"

- "Vrei să fii liber de Familia Regală? Renunță la titlul tău regal, simplu"

Cartea va fi lansată în luna iunie. Despre ce poveste e vorba

Cartea lui Meghan pentru copii, intitulată "The Bench", va fi publicată în 8 iunie și este vorba despre relaţia dintre un tată şi fiul său. Anunțul a fost făcut marţi de editura Random House.

"The Bench", inspirată de soţul şi fiul ei şi ilustrată de artistul Christian Robinson va fi însoţită de o versiune audio, cu Meghan naratorul poveştii.

"The Bench a început ca o poezie pe care am scris-o pentru soţul meu de Ziua Tatălui, la o lună după naşterea lui Archie. Poezia a devenit această poveste. Speranţa mea este ca 'The Bench' să rezoneze cu fiecare familie, nu contează sub ce formă, la fel de mult cum se întâmplă în cazul familiei mele", a explicat ducesa de Sussex într-un comunicat.