Meghan Markle a enervat-o pe Regină. Ordin clar, se cere intervenția de urgență: Renunță, a depășit linia ROȘIE!

Prințul William, furios pe Meghan Markle: "Nu o va ierta niciodată!" Detaliu sensibil din Familia Regală, legătură cu Kate Middleton

Meghan Markle a declanșat o mulțime de discuții și controverse la Casa Regală britanică, încă din momentul în care Prințul Harry a decis să-și facă publică relația.

Chiar dacă la început nu părea să existe o problemă în familie, deși relația celor doi încălca protocoalele regale, lucrurile au început să degenereze treptat, de la nunta celor doi, nașterea lui Archie și până la decizia de a renunța la statutul de membri seriori și de a se muta în SUA.

În plus, cireașa de pe tort în tot scandalul a fost interviul lui Harry și a lui Meghan Markle pentru Oprah Winfrey, în care cei doi au făcut dezvăluiri și acuzații grave la adresa familiei.

Deși se credea că totul a luat sfârșit odată cu interviul, Meghan Markle are din nou probleme cu Familia Regală britanică.

Prințul Harry regretă interviul cu Oprah. Duncan Larcombe: E rănit și furios. Este dintr-o bucată!

Meghan Markle, somată de Regina Elisabeta

La puțin timp după ce și-a lansat prima carte de povești pentru copii, Meghan Markle a fost somată de Regina Elisabeta pentru a șterge de urgență "Meghan, Ducesa de Sussex" de pe coperta cărții.

Express a efectuat un sondaj prin care a cerut cititorilor părerea în ceea ce privește dreptul lui Meghan Markle de a folosi titlul regal pentru a-și vinde cartea, "The Bench", care explorează legătura dintre un tată și tânărul său fiu.

Rezultatul sondajului este fulimnant și se observă clar că Meghan Markle nu mai este iubită de public, așa cum era la începutul relației cu Harry.

98 % (27.228) de persoane au spus că Meghan nu ar trebui să aibă titlul tipărit pe carte și doar 2 % (478) au spus că da, în timp ce doar 60 de persoane, adică mai puțin de 1% au spus că nu știu.

Revolta oamenilor față de gestul lui Meghan. Se cere intervenția de urgență a Reginei

Mai mult, în comentarii, mulți oameni și-au exprimat indignarea față de gestul lui Meghan. Aceștia am mai spus că este timpul ca Regina să pună piciorul în prag și să înlăture titlurile lui Harry și Meghan.

- "Meghan a depășit proverbiala linie roșie, folosindu-și titlul pentru a se promova ca autor în devenire. Întrebarea acum este dacă Regina Elisabeta va acționa"

- "Nu ar trebui să-și poată folosi titlul pentru nimic, de când a fost eliminată"

- "Vrei să fii liber de Familia Regală? Renunță la titlul tău regal, simplu"

William și Harry, declarații diferite despre Prințesa Diana. Lucrul neașteptat învățat de la Lady Di: Nici nu îndrăzneam

Cartea va fi lansată în luna iunie. Despre ce poveste e vorba

Cartea lui Meghan pentru copii, intitulată "The Bench" va fi publicată în 8 iunie și este vorba despre relaţia dintre un tată şi fiul său. Anunțul a fost făcut marţi de editura Random House.

"The Bench", inspirată de soţul şi fiul ei şi ilustrată de artistul Christian Robinson va fi însoţită de o versiune audio, cu Meghan naratorul poveştii.

"The Bench a început ca o poezie pe care am scris-o pentru soţul meu de Ziua Tatălui, la o lună după naşterea lui Archie. Poezia a devenit această poveste. Speranţa mea este ca 'The Bench' să rezoneze cu fiecare familie, nu contează sub ce formă, la fel de mult cum se întâmplă în cazul familiei mele", a explicat ducesa de Sussex într-un comunicat.

Meghan Markle, acuzată de plagiat deși cartea nu e lansată încă

Soția prințului Harry este acuzată de plagiat, după ce mai multe similarități între cartea ei și cea a altei autoare au fost evidențiate de către urmăritorii celor două.

Ducesa este acuzată în prezent că a plagiat cartea după cea a unei autoare britanice, lansată în 2018. Cartea lui Markle a pornit de la un poem pe care aceasta l-a scris cu ocazia primei zile a tatălui pe care prințul Harry a petrecut-o odată cu familia.

Cartea ducesei este similară cu cea a autoarei Corrinne Averiss, „The boy and the bench”. Autoarea o susține pe Meghan Markle, însă urmăritorii celor două nu au putut să treacă peste similaritățile dintre cele 2 în privința ilustrațiilor, scrie The Sun.

Ambele cărți au pe copertă și în ilustrațiile din interior tătici alături de copii lor, așezați pe o bancă. Ilustratorul Christian Robinson este cel care a creat imaginile colorate pentru cartea lui Meghan. Una dintre creațiile sale are o perspectivă similară cu una din cartea lui Averiss.

Meghan Markle este acuzată de plagiat. Ar fi copiat din ideile și ilustrațiile altei cărți