Theo Rose a născut. Artista a devenit mămica unui băiețel

Aceasta nu a oferit prea multe detalii, însă a fost nerăbdătoare să-și împărtășească fericirea și emoțiile cu urmăritorii ei.

„E aici! Îl țin în brațe. E superb! Mulțumesc tuturor pentru grijă. Mă refac puțin și vă povestesc. Doamne ajută”, a scris Theo Rose.

VEZI ȘI: Theo Rose explică de ce își va numi băiețelul Sasha: Dacă ne invadează rușii, copilul meu să pară de-al lor. Am gândit cu sufletul de mamă

Theo Rose a explicat de ce a ales să îi pună numele Sasha fiului său.

Theo Rose și Anghel Damian vor deveni părinți pentru prima dată în luna iunie, la aproximativ un an de când și-au început relația. Artista pare foarte fericită de acest capitol din viața ei și își continuă proiectele numeroase. Ea va avea un băiețel, iar recent a dezvăluit că îl va numi Sasha Ioan.

"Mai am patru luni, am trecut de jumătate, sunt ok. Nu am făcut nimic până în momentul ăsta, ne apucăm peste vreo lună (de camera copilului -n.r.). Vă zic numele, n-am secrete din astea. Sasha Ioan o să-l cheme", a spus recent Theo Rose la PROFM.

Înainte de a fi însărcinată, cântăreața spunea că, dacă va avea vreodată un băiat, i-ar plăcea să-l cheme Mario. Totuși, între timp s-a răzgândit. Sasha este un nume rusesc, iar Theo Rose a explicat de ce a făcut această alegere, după ce un internaut i-a scris că așa o cheamă pe cățelușa sa. Cântăreața a părut vădit deranjată de remarca acestuia așa că a făcut un video în care și-a argumentat decizia.

Theo Rose: Dacă ne invadează rușii, copilul meu să pară de-al lor ca să-l lase în pace

"Nu te supăra, Sasha o cheamă pe cățelușa mea...", i-a scris un internaut cântăreței.

"Nu mă mai supăr, nu mă mai supăr, îți dau o explicație. Sasha este un nume rusesc. Eu sper să nu mă judecați, am gândit cu sufletul de mamă, m-am gândit că dacă doamne ferește ne invadează rușii, zic, copilul meu, când o fi, să pară de-al lor ca să-l lase în pace, să îl cruțe, suflet de mamă. În limba rusă Sasha înseamnă Alexandru sau Alexandra, deci vezi că nici nu știi cum o cheamă pe cățeaua ta, o cheamă Alexandra, nu o mai striga așa Sasha sau, mă rog, dacă vrei să treacă și ea de invazia rusă, foarte bine, te înțeleg, și tu suflet de mamă", i-a răspuns Theo Rose printr-un video pe care l-a postat pe contul ei de TikTok. ... Citește mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News