Subcategorii în Stiri

Data actualizării: 23:51 10 Noi 2025 | Data publicării: 23:44 10 Noi 2025

EXCLUSIV Tentativa rușilor de a-l aresta pe Regele Ferdinand I la Iași, explicată de istoricul Stelian Tănase
Autor: Iulia Horovei

regele ferdinand Regele Ferdinand I al României. Foto: Public domain, via Wikimedia Commons
 

În timpul Primului Război Mondial, rușii au încercat să-l aresteze pe Regele Ferdinand I, aflat la Iași, oraș devenit capitala României în vreme de război.

Istoricul Stelian Tănase a vorbit în cadrul unui interviu pentru DC NEWS despre tentativa rușilor de a-l aresta pe Regele Ferdinand I la Iași.

„La București, oraș sub ocupație, nemții lansează zvonul, printr-un ziar finlandez, că Regele Ferdinand ar fi fost arestat de rușii bolșevici”, a spus jurnalistul Val Vâlcu. 

„A fost o tentativă a rușilor de a-l aresta la Iași”, a declarat istoricul Stelian Tănase.

Încercarea rușilor de a-l aresta pe Regele Ferdinand, dejucată

Regele Ferdinand a luat decizia de a muta capitala la Iași, după ocuparea Bucureștiului de către trupele germane în decembrie 1916, rușii încercând, atunci, să îl aresteze pe monarh. Dar serviciile de informații românești au aflat la timp despre complot și, cu sprijinul corpului expediționar francez, au reușit să dejoace încercarea rușilor, a explicat istoricul Stelian Tănase.

S-au trimis detașamente ale armatei rusești care erau bolșevizate, dar Intelligence-ul românesc a prins mișcarea și i-a prins pe cei care au atentat. Și i-au împușcat - cu sprijinul corpului expediționar francez, adică cei care erau la Iași și se ocupau și de Curtea Regală, de Guvern, de ordine, i-au prins și i-au împușcat.

Ei n-aveau nevoie să apeleze la ziare finlandeze pentru că exista Bucarest Stackblat la București, care apărea în Gazeta București, în românește - iar aceste ziare au fost odioase. Au făcut foarte mult rău, dovadă că ziariștii care au colaborat cu nemții au fost judecați”, a explicat Stelian Tănase, în exclusivitate pentru DCNews.

După intrarea României în Primul Război Mondial, în august 1916, armata română a declanșat ofensiva în Transilvania, dar a fost rapid împinsă înapoi de contraofensiva germană și austro-ungară, coordonată de mareșalul August von Mackensen. Trupele Puterilor Centrale au trecut Dunărea, au înaintat dinspre sud și sud-vest, iar la 6 decembrie 1916 au intrat în București, instalând o administrație de ocupație. Capitala a rămas sub control german până în noiembrie 1918, perioadă în care guvernul și Familia Regală au condus țara de la Iași, noua capitală de război a României.

Urmăriți DCNews și pe Google News

primul razboi mondial
ferdinand i
regele romaniei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
