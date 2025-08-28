Tensiuni între Ungaria și Ucraina: Kievul acuză Budapesta de discriminarea etnicilor maghiari

Ucraina îl convoacă pe ambasadorul ungar din cauza „discriminării” etnicilor maghiari din Ucraina, declară Kievul.

Ministrul de externe al Ucrainei a declarat joi că Kievul l-a convocat pe ambasadorul Ungariei în legătură cu ceea ce a numit „discriminarea” guvernului ungar împotriva etnicilor maghiari din Ucraina.

„I s-a înmânat o notă de protest ca răspuns la discriminarea exercitată de Ungaria împotriva minorității maghiare din Ucraina, în special împotriva apărătorului nostru de origine maghiară căruia i s-a interzis intrarea în țara strămoșilor săi”, a scris Andrii Sybiha pe X.

Sybiha s-a referit la comandantul forțelor de drone ale Ucrainei, un etnic maghiar căruia Budapesta a anunțat joi că îi interzice accesul pe teritoriul Ungariei din cauza rolului său în atacarea conductei de petrol Druzhba, prin care Rusia aprovizionează Ungaria și Slovacia.

„Îndemnăm Ungaria să se abțină de la acțiuni neprietenoase și, în schimb, să se angajeze într-un dialog constructiv, pentru care Ucraina rămâne pregătită”, a spus el.

