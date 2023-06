Taximetriștii din București, amendați pentru că refuză cursele sau negociază tarifele

Acţiunea s-a desfăşurat simultan în mai multe zone ale Bucureştiului, cu predilecţie în zona marilor spitale, informează Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti, pe Facebook.

Poliţiştii locali au acţionat împreună cu agenţi ai Brigăzii Rutiere Bucureşti, comisari ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului şi cu echipaje mobile ale Registrului Auto Român.

Poliţiştii îi îndeamnă pe cetăţeni să refuze achitarea contravalorii unei curse care nu este înregistrată pe aparatul de taxat şi pentru care nu este eliberat bon fiscal.

Totodată, cei care apelează la servicii de taximetrie sunt sfătuiţi să nu accepte negocierea tarifului sau preţuri impuse.

Pentru semnalarea unor astfel de practici, Poliţia Locală pune la dispoziţie numărul de dispecerat 021.9752, disponibil permanent, scrie Rador.

VEZI ȘI: Cursele terorii cu taxiurile din Bucureşti, şoc pentru doi traineri străini. Titi Aur: Nu se poate aşa ceva! În Anglia, ca să fii şofer de taxi, faci şcoală 3 ani de zile!

O călătorie cu taxiul în Bucureşti poate fi o adevărată provocare, spune Titi Aur. Doi traineri străini au avut parte de o experienţă de-a dreptul traumatizantă după o simplă cursă în Capitală, într-o zi de duminică când traficul nu e acelaşi ca în timpul săptămânii.

Cursele de taxi din Capitală nu sunt nici pe departe sigure şi, uneori, nici confortabile. Cel puţin, aşa spun turiştii care au circulat cel puţin o dată cu taxiul în Bucureşti. Este şi cazul a doi traineri străini, veniţi să ţină cursuri de conducere defensivă în România. Aceştia spun că au trecut prin mari emoţii şi au rămas şocaţi de cum conduc şi se comportă unii taximetrişti pe şosele.

"Timp de două săptămâni am făcut nişte cursuri despre cum să facem un anumit fel de conducere defensivă. În duminica dintre cele două săptămâni, când a fost zi liberă, cei doi traineri care locuiau la un hotel undeva în Otopeni s-au dus să viziteze Bucureştiul. Şi au luat un taxi. Au venit a doua zi, luni dimineaţă, cu părul drept în cap deşi erau tunşi zero, şi au început să strige - "Nu se poate aşa ceva! Cine pregăteşte la voi şoferii de taxi? Uite ce-am păţit! Am luat un taxi ca să ne ducă în Bucureşti. Şoferul era în şlapi, mergea cu geamul deschis, cu 80-90km/h prin Otopeni, a fumat... nu există aşa ceva! Cum se poate ca într-un taxi, care este un mijloc de transport în comun, până la urmă, să se întâmple asta?", a povestit Titi Aur.

