Cursele terorii cu taxiurile din Bucureşti, şoc pentru doi traineri străini. Titi Aur: Nu se poate aşa ceva! În Anglia, ca să fii şofer de taxi, faci şcoală 3 ani de zile!

Cursele de taxi din Capitală nu sunt nici pe departe sigure şi, uneori, nici confortabile. Cel puţin, aşa spun turiştii care au circulat cel puţin o dată cu taxiul în Bucureşti. Este şi cazul a doi traineri străini, veniţi să ţină cursuri de conducere defensivă în România. Aceştia spun că au trecut prin mari emoţii şi au rămas şocaţi de cum conduc şi se comportă unii taximetrişti pe şosele.

"Timp de două săptămâni am făcut nişte cursuri despre cum să facem un anumit fel de conducere defensivă. În duminica dintre cele două săptămâni, când a fost zi liberă, cei doi traineri care locuiau la un hotel undeva în Otopeni s-au dus să viziteze Bucureştiul. Şi au luat un taxi. Au venit a doua zi, luni dimineaţă, cu părul drept în cap deşi erau tunşi zero, şi au început să strige - "Nu se poate aşa ceva! Cine pregăteşte la voi şoferii de taxi? Uite ce-am păţit! Am luat un taxi ca să ne ducă în Bucureşti. Şoferul era în şlapi, mergea cu geamul deschis, cu 80-90km/h prin Otopeni, a fumat... nu există aşa ceva! Cum se poate ca într-un taxi, care este un mijloc de transport în comun, până la urmă, să se întâmple asta?"

Bineînţeles că noi am zâmbit uşor şi am zis - Cine să-i pregătească? La noi nu e obligatoriu să facă niciun stagiu de pregătire. Şi au spus - Cum adică? Dacă eu vin în România trebuie să-mi trimit copilul la şcoală cu astfel de taxi? În Anglia, ca să fii şofer de taxi, faci şcoală trei ani de zile! Dacă te muţi dintr-un oraş în altul mai faci 6 luni de pregătire. Trebuie să ştii cum să te comporţi, cum să te îmbraci, cum să conduci, să respecţi regulile, să fii sub fiecare normă, un pic mai încet decât în zona respectivă" a povestit Titi Aur ]n cadrul emisiunii De Ce Conducem.

