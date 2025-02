Tătaru acuză că i se îngrădeşte dreptul de a profesa ca medic: Cu stupoare, am constatat ce s-a întâmplat cu decizia mea de executare

Fostul ministru al Sănătăţii Nelu Tătaru, trimis în judecată pentru luare de mită, acuză într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook că i se îngrădeşte dreptul de a-şi exercita profesia de medic în cadrul Spitalului municipal Dimitrie Castroian Huşi, deşi potrivit legii are dreptul să lucreze în spitale publice.

El a prezentat un document prin care în luna noiembrie 2024, când avea suspendat dreptul de a profesa în unităţi medicale publice, a fost notificat să-şi ia lucrurile personale din cabinetul pe care îl avea în spitalul din Huşi şi două adrese emise de spitalul din Huşi, una prin care era anunţat că îi încetează suspendarea contractului de muncă, având în vedere revocarea deciziei prin care i se interzicea dreptul de a lucra în spitale publice şi alta, emisă în aceeaşi zi, potrivit căreia contractul i se suspendă din nou, conform Codului Muncii.

„Medicina este o misiune permanentă, nu una temporară, pe care să o trataţi în funcţie de vreme şi vremuri favorabile unui primar, consilier sau manager de spital. Cariera unui medic nu poate fi tratată precum un bilet de călătorie dus-întors aşa cum sunt cele trei documente, cel care „mă expulzează” din cabinetul medical, devenit între timp loc de fumat, cel care arată că revenirea mea în spital ar fi trebuit să se fi întâmplat deja şi cel care suspendă revenirea mea, din nou, fără ca eu să mai am control judiciar, document în baza căruia eu nu pot fi la spital. Am trecut prin multe încercări în ultimele luni, dar cu demnitate, răbdare, speranţă şi dorinţa de a mă întoarce la pacienţi! Cu stupoare, am constatat că deciziile de executare ale mele au fost luate înainte ca justiţia să fi dat un verdict. Am contestat în instanţă decizia managerului spitalului şi aştept ca aceasta să decidă că mă pot întoarce la pacienţii mei, în spital”, a transmis Nelu Tătaru.

Fostul ministru al Sănătăţii, de profesie medic chirurg, îşi desfăşoară momentan activitatea într-un cabinet medical privat pe care l-a deschis în municipiul Huşi. Avocatul său, Radu Bobârnat, consilier PNL în cadrul Consiliului Local Huşi, a semnalat în forul administrativ situaţia medicului Nelu Tătaru, solicitând revenirea lui în spital, dar aleşii s-au abţinut de la vot. În luna decembrie a anului trecut, Tătaru a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care este acuzat că ar fi primit mită, ca medic, sume de bani cuprinse între 100 şi 500 de lei, precum şi bunuri alimentare.

