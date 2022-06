Țara în care benzina costă doar 0,10 Ron pe litru. Toate țările au acces la aceleași prețuri la petrol pe piețele internaționale, diferența e făcută de taxele impuse

1. Venezuela

Venezuela, deși în general este o națiune destul de săracă, este bogată în rezerve de petrol și combustibili fosili și folosește această bogăție specială pentru a oferi poporului benzină practic gratuită.

Da, este ciudat și de neconceput pentru europeni și nu numai să gandească așa, dar este adevărat. Din punct de vedere tehnic, prețul unui litru de benzina exprimat in USD la data de 13 iunie 2022 la pompele venezuelene era de 0,022 USD, ceea ce înseamnă cam 0,10 Ron pe litru. Sună exact ca într-un vis păcătos al oricărui proprietar de mașină.

Sursa Foto: screen-shot Global Petrol Prices

2. Libia

Țara nord-africană bogată în petrol, Libia, se află pe locul 2 când vine vorba de combustibil ieftin. În prezent, un litru de combustibil costă doar 0,031 USD, adica 0,15 bani românești pentru un litru de benzină.

3. Iranul

O altă țară bogată în petrol. În mod logic, țările cu cele mai multe rezerve de petrol plătesc cel mai puțin. Iranienii, cu rezerve uriașe de petrol, percep 0,053 usd pe litru de benzină, adică aproximativ 0,25 Ron pe litru de benzină.

Conform Global Petrol Prices în data de 13 iunie 2022 prețul mediu al benzinei în întreaga lume era de 1,44 USD pe litru. Cu toate acestea, există diferențe substanțiale în aceste prețuri între țări.

Ca regulă generală, țările mai bogate au prețuri mai mari, în timp ce țările mai sărace și țările care produc și exportă petrol au prețuri semnificativ mai mici.

Diferențele de prețuri între țări se datorează diferitelor taxe și subvenții pentru benzină

O excepție notabilă este SUA, care este o țară avansată din punct de vedere economic, dar are prețuri scăzute combustibil.

Toate țările au acces la aceleași prețuri ale petrolului de pe piețele internaționale, dar apoi decid să impună taxe diferite.

România

Conform Global Petrol Prices, România se află spre sfârșitul clasamentului cu un cost de 8,62 Ron/ litru de benzină. Cea mai scumpă benzină se găseste în Hong- Kong cu un cost de 14,23 Ron / litru de benzină.

Sursa Foto: screen-shot Global Petrol Prices

Citește și...

Nou nume pentru ”benzina Louis Vuitton” cu care alimentează românii

Mugur Ciuvică a spus, într-o ediţie anterioară a emisiunii „Miercurea Neagră”, că benzina poate fi numită Louis Vuitton.

„Am popularizat expresia dumneavoastră cu benzina Louis Vuitton. Înțeleg că, ușor, ușor, devine Hermes”, a spus Bogdan Chirieac. „Nu știu diferențele astea dintre branduri. Dar, da, se scumpește, da. Ușor, ușor”, a replicat Mugur Ciuvică. Citește mai mult AICI.

Vezi și...

Proteste în benzinării. Ciolacu: Consiliul Concurenţei nu şi-a făcut treaba

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi că îşi menţine părerea cu privire la Consiliul Concurenţei, aceea că 'nu şi-a făcut treaba', iar în perioada următoare se va lua o decizie cu privire la conducerea acestei instituţii.

'Nu m-am răzgândit. (...) Vom vedea şi veţi vedea în perioada următoare ce decizii vom lua. Totuşi, trebuie să respectăm autonomia. Eu am spus că, din punctul meu de vedere, în acest moment Consiliul Concurenţei nu şi-a făcut treaba. Nu putem veni după ani de zile, după ce nici Guvernul, şi aici a fost o hotărâre corectă de a nu intra în mediul de afaceri brutal, reglementând sau impunând anumite lucruri, dar nici nu poţi instrumentele statului român să te uiţi la ele şi să vezi că iau decizii după ani de zile, după ce crizele poate au trecut', a spus Ciolacu, la Palatul Parlamentului, întrebat dacă s-ar impune o demisie a conducerii Consiliului Concurenţei.

'Stâlpul democraţiei într-un stat democratic este Parlamentul României'

Ciolacu a mai adăugat că, în privinţa Consiliului Concurenţei, 'stâlpul democraţiei într-un stat democratic este Parlamentul României'.

Preşedintele PSD s-a declarat, marţi, mirat că preţul carburanţilor la pompă a crescut, în condiţiile în care cel al petrolului a rămas acelaşi, întrebându-se ce face Consiliului Concurenţei şi dacă nu mai bine cei care conduc această instituţie ar trebui să demisioneze.

'Ştiţi foarte bine că eu nu am fost mare adept al scăderii TVA la carburant, aţi văzut ce s-a întâmplat în Germania, s-a scăzut TVA şi carburantul s-a scumpit. Am venit cu o măsură cu 0,5 bani din acciză doar pentru transportatori, pentru cei care fac transport de persoane şi pentru distribuitori, încercând să venim pe o zonă punctuală a economiei. Ce mă mir eu este altceva: 120 dolari pe baril era şi acum un an sau doi şi aveam la pompă preţul de 7,9 - 8 lei, acum este tot 120 dolari barilul şi preţul este peste 9 lei. Eu vreau să întreb pe cei de la Consiliul Concurenţei ce fac', a afirmat Ciolacu...citeste în continuare AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News