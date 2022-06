Proteste în benzinării. Ciolacu: Consiliul Concurenţei nu şi-a făcut treaba

'Nu m-am răzgândit. (...) Vom vedea şi veţi vedea în perioada următoare ce decizii vom lua. Totuşi, trebuie să respectăm autonomia. Eu am spus că, din punctul meu de vedere, în acest moment Consiliul Concurenţei nu şi-a făcut treaba. Nu putem veni după ani de zile, după ce nici Guvernul, şi aici a fost o hotărâre corectă de a nu intra în mediul de afaceri brutal, reglementând sau impunând anumite lucruri, dar nici nu poţi instrumentele statului român să te uiţi la ele şi să vezi că iau decizii după ani de zile, după ce crizele poate au trecut', a spus Ciolacu, la Palatul Parlamentului, întrebat dacă s-ar impune o demisie a conducerii Consiliului Concurenţei.

'Stâlpul democraţiei într-un stat democratic este Parlamentul României'

Ciolacu a mai adăugat că, în privinţa Consiliului Concurenţei, 'stâlpul democraţiei într-un stat democratic este Parlamentul României'.

Preşedintele PSD s-a declarat, marţi, mirat că preţul carburanţilor la pompă a crescut, în condiţiile în care cel al petrolului a rămas acelaşi, întrebându-se ce face Consiliului Concurenţei şi dacă nu mai bine cei care conduc această instituţie ar trebui să demisioneze.

'Ştiţi foarte bine că eu nu am fost mare adept al scăderii TVA la carburant, aţi văzut ce s-a întâmplat în Germania, s-a scăzut TVA şi carburantul s-a scumpit. Am venit cu o măsură cu 0,5 bani din acciză doar pentru transportatori, pentru cei care fac transport de persoane şi pentru distribuitori, încercând să venim pe o zonă punctuală a economiei. Ce mă mir eu este altceva: 120 dolari pe baril era şi acum un an sau doi şi aveam la pompă preţul de 7,9 - 8 lei, acum este tot 120 dolari barilul şi preţul este peste 9 lei. Eu vreau să întreb pe cei de la Consiliul Concurenţei ce fac', a afirmat Ciolacu.

Ciolacu: E normal ca impozitul pe clădiri să fie stabilit în funcţie de valoarea clădirii

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi că este normal ca impozitul pe clădiri să fie stabilit în funcţie de valoarea notarială a clădirii respective. Întrebat, la Palatul Parlamentului, dacă impozitul pe clădiri se va decide în funcţie de valoarea notarială, Ciolacu a răspuns:

'În funcţie de valoare. E şi normal, cred că e un lucru de bun simţ. (...) Şi primarii au o marjă, ei hotărăsc un minim şi un maxim. Vorbim de descentralizare. Dar, în moment ce eu mă duc la notar şi vând un imobil, iar acolo există o grilă notarială de valoare, acea valoare să fie luată şi la impozitare. E o chestie cât se poate de normală'. Marcel Ciolacu a adăugat că nu poate fi de acord ca pentru un apartament din Primăverii, de un milion de euro, să se plătească acelaşi impozit ca pentru un apartament din Buzău, de 80.000 de euro.

'Există o grilă notarială în funcţie de unde este amplasată (clădirea - n.r.). Nu îmi cereţi ca un apartament din Primăverii, care face un milion de euro, să plătească acelaşi impozit cu un apartament din Buzău, care face 80.000 de euro, fiindcă nu voi fi de acord cu aşa ceva', a menţionat acesta.

Şoferii și oamenii simpli din câteva oraşe din ţară protestează în benzinării, faţă de scumpirea accelerată a carburanţilor.

Unii dintre ei blochează pompele şi plătesc cu monede sume mari. Alții protestează simbolic, alimentând de 90 de bani/1 leu.

Un cititor DC News ne-a transmis un mesaj cu protestul său. A alimentat benzină de 1 leu și a scris pe bonuri „PROTEST”, ca un „semnal de alarmă față de scumpirea accelerată și nejustificată a prețului carburanților!”.

Acesta a menționat: „Trebuie să facem ceva! Am ajuns într-o situație inadmisibilă, toate prețurile vor crește ca urmare a majorării tarifelor la pompă! Să facem acțiuni de protest! Guvernul să plafoneze prețul, precum a facut țara vecină, Ungaria! În caz contrar, ne vom trezi cu prețuri la carburanți, precum în Belgia, Italia sau Germania! Nu este normal, ținând cont și că România este locul 3 în Europa la rezervele de petrol! Majoritatea românilor nu au salariile pe care le au olandezii italienii, germanii sau francezii!”., a conchis cititorul, atașând și bonurile de 1 leu. Vezi foto aici!

„Proteste in toată țara contra prețului carburantului!” - eveniment de amploare anunțat pentru joi

Acţiunile fac parte în urma mobilizării pe rețelele de socializare, unde aproximativ 200.000 de persoane și-au anunțat participarea la - „Proteste in toată țara contra prețului carburantului!”. Evenimentul final ar urma să aibă loc joi, 30 iunie 2022, începând cu ora 12:00. Până atunci, în mai multe benzinării din toată ţara soferii blochează pompele sau folosesc metode inedite de protest.

“E timpul să facem ceva, ieșiți în stradă, blocați pompele! Este imposibil și inadmisibil că într-o țară ca România prețul carburantului să depășească 9 lei/litru. Share masiv ca să vadă țoață lumea și să stabilim ce și când vom face. La 121$ pe baril este imposibil că prețul să depășească 9lei/litri (unde jumătate din acești bani merg către stat) Noi facem ceva! (...) Luați atitudine şi nu mai jucați cum vă cântă statul şi hoții din țara asta. Evitați să folosiți mașinile, doar în cazuri extreme şi la nevoie, evitați să alimentați şi încercați să folosiți motorina care v-a mai rămas, doar împreună putem să facem ceva.”, transmite organizatorul protestului.

