Unii dintre ei blochează pompele şi plătesc cu monede sume mari. Alții protestează simbolic, alimentând de 90 de bani/1 leu.

Un cititor DC News ne-a transmis un mesaj cu protestul său. A alimentat benzină de 1 leu și a scris pe bonuri „PROTEST”, ca un „semnal de alarmă față de scumpirea accelerată și nejustificată a prețului carburanților!”.

Acesta a menționat: „Trebuie să facem ceva! Am ajuns într-o situație inadmisibilă, toate prețurile vor crește ca urmare a majorării tarifelor la pompă! Să facem acțiuni de protest! Guvernul să plafoneze prețul, precum a facut țara vecină, Ungaria! În caz contrar, ne vom trezi cu prețuri la carburanți, precum în Belgia, Italia sau Germania! Nu este normal, ținând cont și că România este locul 3 în Europa la rezervele de petrol! Majoritatea românilor nu au salariile pe care le au olandezii italienii, germanii sau francezii!”., a conchis cititorul, atașând și bonurile de 1 leu.

FOTO

„Proteste in toată țara contra prețului carburantului!” - eveniment de amploare anunțat pentru joi

Acţiunile fac parte în urma mobilizării pe rețelele de socializare, unde aproximativ 200.000 de persoane și-au anunțat participarea la - „Proteste in toată țara contra prețului carburantului!”. Evenimentul final ar urma să aibă loc joi, 30 iunie 2022, începând cu ora 12:00. Până atunci, în mai multe benzinării din toată ţara soferii blochează pompele sau folosesc metode inedite de protest.

“E timpul să facem ceva, ieșiți în stradă, blocați pompele! Este imposibil și inadmisibil că într-o țară ca România prețul carburantului să depășească 9 lei/litru. Share masiv ca să vadă țoață lumea și să stabilim ce și când vom face. La 121$ pe baril este imposibil că prețul să depășească 9lei/litri (unde jumătate din acești bani merg către stat) Noi facem ceva! (...) Luați atitudine şi nu mai jucați cum vă cântă statul şi hoții din țara asta. Evitați să folosiți mașinile, doar în cazuri extreme şi la nevoie, evitați să alimentați şi încercați să folosiți motorina care v-a mai rămas, doar împreună putem să facem ceva.”, transmite organizatorul protestului.

Federaţia Operatorilor Români de Transport (FORT) solicită Guvernului României plafonarea preţurilor carburanţilor

Federaţia Operatorilor Români de Transport (FORT) solicită Guvernului României plafonarea preţurilor carburanţilor la tarife maximale după modelul statelor vecine, se menţionează într-un comunicat al organizaţiei.



"Aceasta este unica soluţie ce se poate aborda pe termen scurt pentru consumatorii persoane fizice şi juridice, până când toţi factorii instituţionali rezolvă dilema sau trilema economică ce a generat fenomenul de la pompe", se menţionează în document.



Reprezentanţii FORT încurajează totodată persoanele juridice "să susţină prin toate mijloacele legale protestele ce urmează să se desfăşoare la intrarea în staţiile de alimentare din întreaga ţară".



"Ţări precum Ungaria şi Slovenia, în care politicienii nu invocau stocurile de ţiţei ce ar trebui să ne liniştească pe toţi, aşa cum se întâmpla în urmă cu trei luni în România, au plafonat preţurile carburanţilor pentru consumatorii interni, persoane fizice şi juridice. Ne dorim să aflăm la 3 luni de la acele declaraţii, de la orice oficial al statului român, care este legătura între stocurile invocate şi preţurile de la pompă. Se pare că acest guvern, nu a găsit încă, în trei luni, un specialist care să răspundă întrebării de mai sus", precizează sursa citată.



FORT salută totodată iniţiativa legislativă parlamentară prin care cota TVA aplicată în serviciile publice de transport rutier de pasageri ar urma să scadă la 5% însă, solicită Guvernului ca aceasta să ia forma unei Ordonanţe de urgenţă pentru a putea avea efecte imediate, urmând ulterior să fie transmisă Parlamentului pentru promulgarea prin lege.



"Fără aceste măsuri, atât sectorul transporturilor dar şi celelalte activităţi economice şi sociale se blochează în contextul în care pentru luna iulie au fost deja anunţate, 'pe surse', preţuri la pompe cu 3 lei mai mari în medie decât cele actuale", au mai precizat reprezentanţii transportatorilor rutieri.

Citește și - Mai mulți șoferi din Oradea au alimentat cu câte 1 leu, în semn de protest față de creșterea exagerată a prețului carburanților

Citește și - Grevă în benzinăriile MOL. Deși face profituri excepționale în România, MOL vrea să taie tichetele de masă de 15 lei ale angajaților

Angajații benzinăriilor MOL se pregătesc de grevă, după ce compania maghiară a decis tăierea unor beneficii de 15 lei pe zi pentru angajat.

Sindicatul lucrătorilor din stațiile de benzină MOL România au anunțat marți presa că se pregătește să declanșeze conflictul de muncă în SRL-ul care deține lanțul de benzinării. Proprietarii stațiilor au oprit acordarea tichetelor de masă în valoare de 15 lei, pe zi, chiar în timpul negocierii contractului colectiv de muncă. MOL a făcut anul trecut un profit de 350 de milioane de lei, în creștere cu 70 de milioane față de 2020, iar în acest an prețul carburanților a explodat, iar benzinarii se așteaptă la profituri excepționale.

În luna martie, o benzinărie MOL a declanșat panica în piață, după ce în Beiuș, județul Bihor, a afișat prețuri de 11 lei pentru un litru de carburant. Informația despre acest gest bizar a fost difuzată prin social media şi a ajuns la a crea panică în România într-un timp foarte scurt: cozi la benzinării, stocarea combustibililor în condiții improprii, în butoaie de plastic, accidente etc.

Autoritățile au investigat și amendat benzinăria respectivă, dar amenda este contestată în instanță.

Sindicatele anunță consumatorii că vor intra în grevă

Sindicatul Energetica a transmis redacțiilor o scrisoare deschisă prin care anunță posibila blocare a alimentării cu combustibil în stațiile MOL.

”Prin prezenta dorim sa informam publicul si consumatorul roman asupra posibilitatii ca in perioada urmatoare sa se declanseze conflictul de munca la MOL Romania PP SRL, proprietarul lantului de benzinarii MOL, detinut de grupul maghiar cu acelasi nume. In aceste momente in care majoritatea companiilor dar si statul roman manifesta o atentie sporita fata de angajati, compania MOL a ales sa adopte o pozitie de forta in negocierea contractului colectiv de munca.

Astfel, intr-o miscare surprinzatoare facuta in timpul negocierilor, MOL Romania a oprit acordarea tichetelor de masa de 15 lei prevazute in CCM care a expirat la data de 07.06.2022, actionand in mod legal dar lipsit de etica pentru a forta mana salariatilor nemultumiti de majorarea salariala propusa, aceea de 7%, cu valoarea tichetelor de masa incluse in acest procent sa semneze incheierea unui CCM cu clauze vadit dezavantajoase.

MOL se zgârcește la 240.000 de euro pentru toți angajații, dar face profituri de 350 de milioane. Vezi continuarea articolului aici!

Citește și - Viktor Orban a decis: Doar automobilele înmatriculate în Ungaria cumpără combustibili la preţuri plafonate

Numai automobilele înmatriculate în Ungaria cumpără combustibili la preţurile plafonate de guvern, în timp ce automobilele înmatriculate în străinătate cumpără combustibili la preţurile pieţei. Vezi articolul aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News