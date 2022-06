Grevă în benzinăriile MOL. Deși face profituri excepționale în România, MOL vrea să taie tichetele de masă de 15 lei ale angajaților

Sindicatul lucrătorilor din stațiile de benzină MOL România au anunțat astăzi presa că se pregătește să declanșeze conflictul de muncă în SRL-ul care deține lanțul de benzinării. Proprietarii stațiilor au oprit acordarea tichetelor de masă în valoare de 15 lei, pe zi, chiar în timpul negocierii contractului colectiv de muncă. MOL a făcut anul trecut un profit de 350 de milioane de lei, în creștere cu 70 de milioane față de 2020, iar în acest an prețul carburanților a explodat, iar benzinarii se așteaptă la profituri excepționale.

În luna martie, o benzinărie MOL a declanșat panica în piață, după ce în Beiuș, județul Bihor, a afișat prețuri de 11 lei pentru un litru de carburant. Informația despre acest gest bizar a fost difuzată prin social media şi a ajuns la a crea panică în România într-un timp foarte scurt: cozi la benzinării, stocarea combustibililor în condiții improprii, în butoaie de plastic, accidente etc.

Autoritățile au investigat și amendat benzinăria respectivă, dar amenda este contestată în instanță.

Sindicatele anunță consumatorii că vor intra în grevă

Sindicatul Energetica a transmis redacțiilor o scrisoare deschisă prin care anunță posibila blocare a alimentării cu combustibil în stațiile MOL.

”Prin prezenta dorim sa informam publicul si consumatorul roman asupra posibilitatii ca in perioada urmatoare sa se declanseze conflictul de munca la MOL Romania PP SRL, proprietarul lantului de benzinarii MOL, detinut de grupul maghiar cu acelasi nume. In aceste momente in care majoritatea companiilor dar si statul roman manifesta o atentie sporita fata de angajati, compania MOL a ales sa adopte o pozitie de forta in negocierea contractului colectiv de munca.

Astfel, intr-o miscare surprinzatoare facuta in timpul negocierilor, MOL Romania a oprit acordarea tichetelor de masa de 15 lei prevazute in CCM care a expirat la data de 07.06.2022, actionand in mod legal dar lipsit de etica pentru a forta mana salariatilor nemultumiti de majorarea salariala propusa, aceea de 7%, cu valoarea tichetelor de masa incluse in acest procent sa semneze incheierea unui CCM cu clauze vadit dezavantajoase.

MOL se zgârcește la 240.000 de euro pentru toți angajații, dar face profituri de 350 de milioane

Toate argumentele legate de profitul exceptional facut de companie in cursul anului trecut, acela de 350 de milioane de lei, in crestere cu 70 de milioane de lei fata de anul anterior, de impactul de numai 240 de mii de euro pe an pentru a atinge cifra minima de 10% majorare pe care salariatii o considera acceptabila, sau izbit de inflexibilitatea angajatorului care a invocat conditiile exceptionale din piata, unele generate de el insusi prin decizii neinspirate de scumpire a carburantilor in primavara anului curent.

Nici solicitarea de a mentine printr-o decizie unilaterala sau printr-un acord cu sindicatul beneficiile actuale din CCM pana la incheierea negocierilor, pentru a nu le denatura, nu au avut succes mai mult. Clamand buna credinta in negocieri dar prevalandu-se de imposibilitatea prelungirii CCM actual, reprezentantii MOL Romania, in deplina cunostinta de cauza, au decis nu numai sa intrerupa acordarea tuturor drepturilor prevazute de CCM actual, inclusiv a celor legate de tichetele de masa, ci si sa modifice netransparent si nejustificat, fara a prezenta vreun impact, sporul pentru orele suplimentare de la 100% la 75% din salariul de baza, masura care vizeaza in principal pe angajatii MOL Romania din depozitele de carburanti, categorie si asa sub-platita si defavorizata care, intamplator, constituie si majoritatea membrilor sindicatului nostru.

Cele 2 incercari de solicitare a sprijinului doamnei Camelia Ene, CEO-ul companiei, care nu a fost direct implicata in negocieri, s-au lovit pe rand de refuzul politicos si rece iar cel de-al doilea nu a mai fost considerat demn de un raspuns. Ca urmare a atitudinii conducerii Mol Romania in perioada imediat urmatoare exista riscul declansarii unui conflict, iar in caliate de organizatii sindicale vom sesiza autoritatile competente”, scrie Claudiu Lucian Gal, presedintele Federatiei Sindicatelor Libere Independente „Energetica”.

