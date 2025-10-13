Tânărul care a lovit un livrator din Bangladesh, obligat la tratament medical

Tratamentul medical va fi făcut "până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol".

Ce scrie în decizia instanței

"Admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. În temeiul art. 246 alin. (8) C.proc.pen. rap. la art. 109 alin. (1) C.pen., dispune obligarea provizorie la tratament medical a inculpatului Tudoran Cosmin, până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol. Executorie", se arată în decizia instanţei.

Cosmin Tudoran, trimis în judecată

Cosmin Tudoran a fost trimis în judecată, săptămâna trecută, în stare de arest la domiciliu, pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire şi utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.



Pe 26 august, în jurul orei 22:30, în timp ce se afla în Bucureşti, din motive rasiale şi xenofobe, Cosmin Tudoran a exercitat acte de violenţă fizică asupra unui livrator originar din Bangladesh, lovind-ul cu pumnul în zona feţei. Victima a avut nevoie de 1-2 zile de îngrijiri medicale.

A doua acuzație

A două acuzaţie se referă la faptul că, la data de 14.06.2025, în calitate de administrator al unui cont creat pe o platformă de socializare, Cosmin Tudoran a distribuit un colaj video, nerestricţionat vizualizării, în conţinutul căruia a intercalat în două rânduri simbolul Mişcării Legionare, precum şi o imagine care îl înfăţişează pe Adolf Hitler alături de alte două persoane, în timp ce aceştia se aflau în faţa a două drapele care redau svastica nazistă.

L-a numit "invadator" și i-a cerut să părăsească România

Pe 26 august, Cosmin Tudoran s-a filmat în timp ce loveşte un livrator din Bangladesh, pe care îl numeşte "invadator" şi căruia îi cere să plece din România.



La câteva secunde după agresiune, Cosmin Tudoran este pus la pământ şi imobilizat de un poliţist aflat în timpul liber, Andrei Jianu - agent la Secţia 7, notează Agerpres.