€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Stiri Surse: Adriana Săftoiu, susținută de PNL pentru funcția de PDG al TVR
Data actualizării: 14:54 14 Noi 2025 | Data publicării: 14:42 14 Noi 2025

Surse: Adriana Săftoiu, susținută de PNL pentru funcția de PDG al TVR
Autor: Ioan-Radu Gava

adriana saftoiu Foto: Facebook Adriana Săftoiu
 

Adriana Săftoiu ar putea să fie noul Președinte Director General al Televiziunii Române. Ea este susținută de PNL.

Potrivit mai multor surse politice, PNL o susține pe Adriana Săftoiu pentru funcția de Președinte Director General al Televiziunii Române.

De asemenea, PNL îl mai susține și pe Radu Carp pentru Consiliul de Administrație al TVR.

Dan Turturică, fostul PDG al TVR din mandatul lui Klaus Iohannis, nu mai este susținut nici pentru Consiliul de Administrație.

Adriana Săftoiu este fost jurnalist, fost purtător de cuvânt al Administrației Prezidențiale în primul mandat al lui Traian Băsescu și fost deputat al PNL. După anii în politică, Adriana Săftoiu s-a retras și a activat în societatea civilă.

Săptămâna viitoare, Parlamentul României se va reuni în plen comun pentru a vota noile propuneri de numire la TVR, RRA și AEP.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

adriana saftoiu
tvr
pdg tvr
televiziunea romana
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Trump a declarat oficial patru grupări europene de extremă stângă ca fiind "teroriste" . Care sunt acestea
Publicat acum 28 minute
Freud n-ar putea fi psiholog în România. Edmond Cracsner, interviu la DC News
Publicat acum 44 minute
Bulgaria a desemnat administratorul care va prelua controlul asupra activelor Lukoil
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Brad din aluminiu în locul bradului natural la Târgul de Crăciun din Baia Mare
Publicat acum 1 ora si 27 minute
Beijingul anunță o descoperire uriașă. A găsit cel mai mare depozit de aur din ultimii 70 de ani
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 12 Noi 2025
Scandal Lukoil. Elena Cristian îl demască pe ministrul Bogdan Ivan: Hai să nu mai fraierim lumea!
Publicat pe 12 Noi 2025
A murit Horia Moculescu
Publicat pe 12 Noi 2025
Adevărul din spatele reformei administrației publice. Elena Cristian divulgă date din ancheta DC NEWS despre angajații-fantomă
Publicat pe 12 Noi 2025
Sondaj Avangarde: Băluță (PSD), Ciucu (PNL) și Drulă (USR) în topul preferințelor bucureștenilor. Cine cred oamenii că va ieși primar
Publicat acum 9 ore si 9 minute
Lia Savonea, scandal privind Acordul pentru Justiție. „Judecătorule, înapoi la CARTE, că ne faci tagma de râs”
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close