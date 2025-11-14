Surse: Adriana Săftoiu, susținută de PNL pentru funcția de PDG al TVR

Potrivit mai multor surse politice, PNL o susține pe Adriana Săftoiu pentru funcția de Președinte Director General al Televiziunii Române.

De asemenea, PNL îl mai susține și pe Radu Carp pentru Consiliul de Administrație al TVR.

Dan Turturică, fostul PDG al TVR din mandatul lui Klaus Iohannis, nu mai este susținut nici pentru Consiliul de Administrație.

Adriana Săftoiu este fost jurnalist, fost purtător de cuvânt al Administrației Prezidențiale în primul mandat al lui Traian Băsescu și fost deputat al PNL. După anii în politică, Adriana Săftoiu s-a retras și a activat în societatea civilă.

Săptămâna viitoare, Parlamentul României se va reuni în plen comun pentru a vota noile propuneri de numire la TVR, RRA și AEP.