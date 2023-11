Surpriză în SUA: Lipsa de popularitate a lui Biden și Trump poate propulsa o a treia variantă de candidat la Casa Albă. Reuters: Cei doi sunt deosebit de nepopulari

Potențialul semnificativ pentru candidații de la partidele terțe, care nu a mai fost observat încă din anii '90, este o dovadă evidentă a faptului că prin Trump și Biden, cele două partide majore par să nominalizeze candidați deosebit de nepopulari.

Perspectiva unei noi confruntări între cei doi, asemenea celei din 2020, vine într-un moment în care națiunea se confruntă cu anxietate economică, diviziuni politice accentuate, un asalt controversat al Israelului asupra Fâșiei Gaza, sprijinit de SUA, și cerințe tot mai aprinse pentru o nouă generație de lideri americani, reprezentativă pentru populația activă.

Un sondaj recent realizat de Gallup arată că aproximativ 63% din adulții americani sunt de acord cu afirmația conform căreia cele două partide majore fac o treabă "atât de rea" în ceea ce privește reprezentarea poporului american, încât "este necesar un al treilea mare partid". Acest procentaj a crescut cu 7 puncte procentuale față de acum un an și reprezintă cel mai mare nivel înregistrat de la prima formulare a acestei întrebări de către Gallup, în 2003.

Deși atât Biden, cât și Trump se confruntă cu potențiali contracandidați în cadrul alegerilor primare, dar se anticipează că ei vor ieși câștigători și vor fi nominalizați ca reprezentanți ai propriilor partide în alegerile din 2024, în ciuda îngrijorărilor adânci legate de vârsta lui Biden și de serie de acuzații federale și de stat împotriva lui Trump.

Niciun candidat terț n-a câștigat vreodată alegerile în istoria modernă a Americii, dar rolul lor nu a fost nesemnificativ

În istoria modernă a alegerilor prezidențiale din SUA, nu a existat niciun câștigător din partea unui candidat de la partidele terțe, deși aceștia au avut uneori un rol important, luând voturi de la candidații principali ai partidelor.

În 1992, omul de afaceri miliardar Ross Perot a obținut 19% din voturi, influențând în mod discutabil predarea Casei Albe democratului Bill Clinton, în defavoarea președintelui în exercițiu, George H.W. Bush, pentru că a reușit să divizeze Partidul Republican.

Activistul politic Ralph Nader a obținut sub 3% în 2000, dar a reușit să atragă suficiente voturi în Florida de la candidatul democrat Al Gore, ceea ce a condus la victoria lui George W. Bush în statul cheie din acea rundă de alegeri și, implicit, la preluarea Casei Albe.

Robert F. Kennedy Jr. ar putea obține 20% la alegerile din 2024, dar nu se știe care o să fie cea mai afectată tabără

Recent, un sondaj Reuters/Ipsos indică faptul că Robert F. Kennedy Jr., un teoretician al conspirațiilor anti-vaccin și descendent al dinastiei democratice, care a lansat o candidatură independentă în octombrie, ar putea obține 20% într-o confruntare între Biden și Trump.

Kennedy este sprijinit de SuperPac-ul "American Values 2024", care a strâns peste 17 milioane de euro pentru campania sa din partea unor donatori cu sume considerabile, printre care se numără și un fost susținător al lui Trump.

"American Values 2024" a organizat marți un eveniment pentru a atrage votanții de culoare și latino în centrul Manhattanului, unde au participat aproximativ 40 de persoane, inclusiv câțiva care nu au putut identifica politicile de bază ale lui Kennedy, dar au afirmat că apreciază potențialul său disruptiv.

"Am căutat un rebel încă de la Barack Obama. Am crezut că el este un rebel, apoi am crezut că Bernie Sanders este un rebel. Apoi am crezut că Trump este un rebel. Acum, știm, desigur, că RFK este un rebel", a declarat Larry Sharpe, un fost candidat libertarian pentru guvernatorul statului New York, prezent la eveniment.

Ambele tabere politice au exprimat îngrijorări în legătură cu o eventuală candidatură a lui Kennedy. Democrații se tem de numele său renumit și de politicile pro-mediu, anti-corporatiste, care ar putea atrage unii dintre alegătorii lor. Republicanii se tem de discursul său anti-vaccin și de popularitatea sa pe platformele conservatoare, care ar putea atrage o parte din sprijinul lor.

Sondajul Reuters/Ipsos și alte sondaje au arătat că Kennedy ar atrage voturi, în mod relativ egal, atât de la republicani, cât și de la democrați într-o cursă cu trei candidați. Cu toate acestea, democrații se păzesc.

"Percepția noastră generală este că orice divizează coaliția anti-Trump este de rău augur. Așa că orice opțiune ne pune probleme", a spus Matt Bennett, unul dintre fondatorii grupului centrist-democrat "Third Way".

Tony Lyons, cofondator al "American Values 2024", a declarat pentru Reuters că Kennedy nu ar trebui să fie considerat un pericol doar pentru Biden sau doar pentru Trump. "El reprezintă o amenințare pentru un sistem corupt cu două partide care nu fac nimic pentru a ajuta oamenii din această sală", a spus Lyons la evenimentul din Manhattan.

Steven Cheung, purtătorul de cuvânt al campaniei lui Trump, a declarat: "Sondajele arată că președintele Trump îl va învinge categoric pe Joe Biden chiar și cu alți candidați, atât la nivel național, cât și în statele-cheie".

Campania lui Biden a refuzat să comenteze, lăsând "Third Way" să se îngrijorează că o candidatură din exterior ar putea preda alegerile lui Trump.

