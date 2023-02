"Suntem români, dar nu proşti". O familie din Spania, la un pas de a fi dată afară din casa în care locuiește cu chirie: "Ne-a spus să încălzim apa în sobă, că şi ea s-a spălat aşa când era mică"

Conflict deschis între o familie de români din Spania şi proprietarul apartamentului în care locuiesc. Proprietarul îi acuză că sunt "inquiocupas" (chiriaşi cu contract care nu mai plătesc chiria). Familia de români se apără de acuzaţii şi spune că locuieşte din 2021, a respectat contractul întodeauna, în timp ce proprietarul nu.

Elena Mădălina şi familia ei se află la Lugo, Galicia, de 16 ani. De atunci stau în acest apartament pentru care, în calitate de chiriaşi, au plătit mereu chiria. Până în decembrie, anul trecut. Atunci, din motive pentru care ea se consideră îndreptăţită, a întrerupt plăţile. Acum, femeia se simte jignită şi supărată pentru că este numită squatter (n.r. cine ocupă abuziv o locuinţă).

"Suntem români, dar nu proşti. Ne facem datoria"

"Nu am trăit niciodată fără să plătesc. Nu mă pot numi squatter. Suntem o familie, trăim cum putem, avem copii educaţi, care merg la şcoală", spune ea, în timp ce soţul ei, Mario Drăgan, subliniază: "Suntem români, dar nu proşti. Ne facem datoria, dar proprietarul apartamentului nu se conformează", spune el.

Familia locuieşte aici din iulie 2021. Este scris în contractul pe care îl arată şi care este valabil până în luna iulie a acestui an. Chiriaşii plătesc 200 de euro pe lună pentru chirie. Românii arată un pachet de chitanţe cu semnătura proprietarului imobilului. Chiriaşii suportă şi costurile locuinţei, cum ar fi apa şi electricitatea, aşa cum se precizează în contract, scrie Rador, citând ziarulromanesc.es.

Ultima chitanţă este din noiembrie pentru că, explică Elena, în decembrie au avertizat proprietarul că nu vor mai plăti chiria până nu vor fi reparate scurgerile de apă care apar în trei camere. Înregistrări video şi fotografii arată bucăţi din tavan cu vopsea decojită şi apă care picură pe podea şi pe perete.

Familia de români spune că scurgerile au început în octombrie. Deja atunci i-au cerut proprietarului casei să le repare. Întrucât nu a răspuns solicitării, au apelat la un avocat şi i-au transmis o declaraţie prin burofax. Proprietarul a răspuns cu un altul. Le-a cerut să părăsească casa şi îi scutea de datorie.

"Dar nu vrem să plecăm. Unde mergem, iarna?"

"Dar nu vrem să plecăm. Unde mergem, iarna, cu ploaie şi frigul ăsta!", exclamă bărbatul. De când a fost concediat de la o firmă din sectorul construcţiilor, împreună cu alţi colegi, îşi câştigă existenţa mergând la muncă la munte. Este aceeaşi oportunitate de muncă pe care a găsit-o unul dintre fiii săi, major. Veniturile familiei se completează cu o Risga (ajutor economic acordat de comunitatea Galicia) pentru mama suferă de insuficienţă cardiacă.

"Am vopsit podeaua cu ajutorul unui spaniol, care poate fi martor, şi am lăsat-o cât de bine am putut. Trebuia să vezi cum era înainteâ€", spune Elena. Vara trecută, a apărut o problemă mai mare. Centrala pe gaz s-a stricat iar, potrivit chiriaşilor, proprietarul a refuzat să schimbe o piesă care costă 105 euro.

"Ne-a spus să încălzim apa în sobă, că şi ea s-a spălat aşa când era mică"

"Ne-am aranjat singuri, dar poate fi periculos, pentru că aprindem cazanul cu un arzător lung. Proprietarul ne-a spus să încălzim apa în sobă, că şi ea s-a spălat aşa când era mică. Dar, doamnă, suntem în secolul XXI!, i-am spus noi", exclamă Mario, deşi soţia lui pare cel mai supărată.

"I-am spus că o să-i plătesc cele două luni pe care le datorăm, dacă îmi repară acoperişul şi nu vrea. Ea spune că va merge în instanţă. Ei bine, dacă se duce, mă duc şi eu. Îi vom plăti avocatului, încetul cu încetul, cât putem de puţin. Nu le voi permite să-mi spună squatter", spune el.

"Sunt mai mulţi decât am stabilit prin contract"

Nepotul proprietarei a explicat cum el şi alţi nepoţi s-au ocupat de caz în septembrie, pentru că mătuşa lor este bolnavă. Mai spune că, cel puţin din acel moment, chiriaşii datorează toată chiria, cu excepţia lunii noiembrie, pe lângă costurile cu apa şi electricitatea, pentru că familia de români nu a plătit niciodată pentru asta.

Acelaşi proprietar susţine că a închiriat şi alte etaje şi că nu a avut niciodată probleme cu acei chiriaşi. În ceea ce-i priveşte pe români, spun că în decembrie a primit un burofax prin care îl anunţau că nu vor continua să plătească pentru că apartamentul nu îndeplineşte cerinţele de locuit. Atunci, răspunsul a fost să plece din casă pentru că nu va mai pretinde datoria. Proprietarul mai spune că este conştient că apartamentul are nevoie de reparaţii, dar ca să îl pună la punct trebuie să fie gol. Recunoaşte, totodată, că nu are niciun interes ca familia să rămână în casă, pentru că nu vrea "oameni care nu sunt conformi."

El adaugă că, pe lângă faptul că nu plătesc, sunt mai mulţi oameni în casă decât cei autorizaţi prin contract. În plus, efectueazăo activitate care deranjează restul vecinilor, cum ar fi "strângerea bunurilor din containere şi punerea lor pe podea".

Problemele din casă nu au apărut de pe o zi pe alta, susţine proprietarul. Iar dacă familia nu se simte confortabil în acea casă, ar trebui să caute alta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News