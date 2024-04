Studii îngrijorătoare despre înlocuitorii zahărului. De ce pot reprezenta riscuri asupra sănătății

Ce este eritritolul?

Eritritolul este un tip de carbohidrat numit poliol (alcool de zahăr). Se găsește în mod natural în unele alimente fermentate precum vinul, berea și brânza. Din 1990, eritritolul este produs și pe cale artificială, ca îndulcitor alimentar, potrivit WebMD.

De ce este popular eritritolul?

Spre deosebire de zahăr, care conține 4 calorii/gram, eritritolul are zero calorii. Acest lucru se datorează faptului că intestinul subțire îl absoarbe rapid și îl elimină din corp prin urină în decurs de 24 de ore. Practic, eritritolul nu are timp să fie metabolizat (transformat în energie) în organism.

În plus, eritritolul are un gust dulce similar zahărului și se prezintă sub formă de granule sau pudră cristalină albă.

Este eritritolul sigur pentru sănătate?

Administrația Americană pentru Alimente și Medicamente (FDA) clasifică eritritolul drept un aliment „recunoscut ca fiind, în general, sigur”. Totuși, studii recente sugerează o corelație între consumul de eritritol și un risc crescut de atac de cord, accident vascular cerebral și chiar deces.

Un aspect îngrijorător este faptul că, deși este prezent în mod natural în anumite alimente, cantitățile de eritritol utilizate în produsele alimentare comerciale sunt mult mai mari decât cele considerate sigure pentru organism.

Experții demarează cercetări suplimentare pentru a înțelege mai bine potențialele riscuri asupra sănătății asociate cu eritritolul. Pe lângă riscurile cardiovasculare, consumul excesiv de eritritol poate provoca, de asemenea, probleme digestive ușoare până la severe, cum ar fi balonarea, crampele, gazele intestinale și diareea.

Beneficiile eritritolului

Un avantaj al eritritolului este faptul că nu afectează glicemia sau nivelul de insulină din sânge. De asemenea, datorită gustului său asemănător zahărului, acesta a fost timp de decenii un îndulcitor artificial preferat de persoanele cu diabet.

În plus, spre deosebire de zahăr, care contribuie la apariția cariilor, eritritolul nu este metabolizat de bacteriile din cavitatea bucală, reducând astfel riscul de apariție a cariilor.

Unde se găsește eritritolul?

Eritritolul este un înlocuitor obișnuit al zahărului, regăsindu-se în numeroase produse cu conținut scăzut de calorii sau fără zahăr. De asemenea, este folosit pentru a „umple” alți îndulcitori artificiali. Este popular datorită conținutului scăzut de calorii și gustului similar zahărului.

Îl putem găsi în îndulcitori comercializați ca alternative „naturale” la zahăr, alături de stevia sau îndulcitorul din extract de fructul călugărului (monk fruit).

Produsele fără zahăr care conțin eritritol pot fi recomandate persoanelor cu obezitate, diabet sau sindrom metabolic.

Eritritolul se regăsește frecvent în înghețată fără zahăr, dulciuri, gumă de mestecat, prăjituri, batoane proteice și creme de fructe fără zahăr.

Cum îți dai seama dacă un produs conține eritritol?

Etichetele produselor alimentare nu sunt obligate să menționeze eritritolul ca ingredient. Totuși, anumite cuvinte de pe ambalaj pot indica prezența acestuia:

Sigur pentru dieta keto;

Sigur pentru diabetici;

Fără zahăr;

Conținut scăzut de zahăr;

Îndulcit artificial;

Scăzut în calorii/Fără calorii.

Alternative sigure la eritritol

Cel mai bun mod de a evita eritritolul este să te concentrezi pe alimentele integrale - cele naturale și neprelucrate, precum fructele și legumele proaspete. Dacă vrei un îndulcitor, experții recomandă să te limitezi la cantități moderate de zahăr obișnuit sau miere.

