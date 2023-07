Știa primarul Pandele despre azilul groazei din Voluntari? Avocat: Aveau ceva de ascuns, o spun documentele

Avocatul vecinilor azilului groazei din Voluntari, Silviu Munteanu, a vorbit, pentru Observator, despre demersurile pe care le tot face din octombrie 2021.

”Am fost contactat în toamna anului 2021, mai exact undeva la mijlocul lunii octombrie. Mi s-a solicitat sprijin de către clienţii mei în demersurile juridice pe care aceştia doreau să le facă împotriva proprietarului imobilului vecin, cât şi împotriva asociaţiei care îşi desfăşoară activitatea în acel imobil.

Practic au fost două paliere de acţiune în legătură cu care am fost contractaţi. Pe de o parte trebuia lămurită problema unei fose septice care se afla pe fondul imobilului vecin. Pe de altă parte, era necesară lămurirea aspectelor juridice şi de legalitate în legătură cu modalitatea de funcţionare a acelei asociaţii, pentru că vecinii au constatat încă de când şi-a început activitatea asociaţia în acel imobil că au fost adăpostite persoane cu dizabilităţi, persoane cu tulburări psihice. Au constatat încă din primele zile, săptămâni ale funcţionării acestei asociaţii în imobilul respectiv o serie de aspecte anormale, aspecte pe care noi am încercat să le lămurim prin adresele pe care le-am efectuat către instituţiile abilitate în acest sens.

Au fost evidenţiate posibile abuzuri încă de la primele notificări care au fost transmise către autorităţile abilitate şi în măsură să acţioneze. Au fost peste 30 de adrese doar la un inventar sumar pe care am reuşit să-l fac împreună cu colegii mei. A fost sesizată Primăria Voluntari, în repetate rânduri, Garda de Mediu, etc. Primăria Voluntari a fost prima instituţie sesizată în data de 12 octombrie 2021. Este acea adresă care a fost înregistrată la Serviciul Urbanism. Mai apoi a fost sesizată ANPDPD. Acea sesizare a fost redirecţionată către AJPIS Ilfov. A fost sesizată Garda de Mediu în luna noiembrie, ISU în luna noiembrie, Primăria Voluntari din nou în luna noiembrie, sesizare rămasă fără răspuns. Sesizare DSP în noiembrie 2021. Solicitare către Primăria Voluntari, de asemenea rămasă fără răspuns. Prin această solicitare din noiembrie 2021 au fost reclamate probleme generate de acea fosă septică şi de faptul că în imobil se aflau circa 30 de persoane vulnerabile. În luna noiembrie 2021, sesizare DSP Ilfov. Sesizare Garda de Mediu 24 noiembrie 2021, sesizare ANPDPD 25 noiembrie 2021. Sesizare Ministerul Muncii 25 noiembrie 2021.

A fost înregistrată o sesizare la Primăria Voluntari în data de 17 ianuarie 2022 prin care am solicitat informaţii privind legalitatea furnizării de servicii sociale în imobilul respectiv. Spre exemplu, dacă a fost schimbată destinaţia imobilului, dacă au fost respectate reglementările urbanistice în eventualitatea schimbării destinaţiei şi aşa mai departe. În acea adresă s-au menţionat ţipetele constante din imobil sau faptul că saltelele şi aşternuturile sunt spălate şi depozitate în condiţii insalubre. A fost informată Primăria Voluntari despre bănuielile rezonabile pe care le aveau clienţii mei şi pe care cumva le-am constatat şi noi, că nu se respectau standardele minime aplicabile serviciilor sociale. Acea adresă a primit un răspuns generic şi neconcludent şi ni s-a comunicat că obiectul plângerii necesită şi atenţia altor direcţii din cadrul Primăriei şi că vor ţine cont de sesizarea noastră.

Din punct de vedere cronologic, teoretic din luna octombrie 2021 ar fi trebuit ca Primăria Voluntari să ştie de problemele semnalate de noi. Toată lumea ştia de existenţa acelui cămin şi de neregulile care erau acolo. În luna octombrie 2021, când noi am preluat prima dată dosarul, am transmis adrese către toate instituţiile care puteau avea o legătură şi care puteau exercita vreun control în legătură cu acel imobil şi acea asociaţie.

Da, la acest moment suntem în proces cu Primăria Voluntari. Am şi câştigat dosarul împotriva Primăriei Voluntari. Am solicitat instanţei de judecată să oblige Primăria Voluntari să ne transmită diferite informaţii referitoare la legalitatea furnizării de servicii sociale în acel imobil. Primăria Voluntari a răspuns parţial, pe unele aspecte, prin întâmpinare şi instanţa, având în vedere acest aspect, ne-a admis cererea în parte cu obligarea Primăriei să ne răspundă la cererile la care nu s-a răspuns.

Noi avem dosare de natură administrativă, respectiv civilă. Am citit în presă diferite declaraţii ale domnului primar Pandele, nu mă pot pronunţa asupra teoriei evocate de domnul Pandele. Din datele la care noi am avut acces, din dosarele cu Primăria Voluntari, nu au fost depuse amendamente prin care angajaţilor Primăriei să li se interzică să dezvăluie informaţii din anchete chiar şi domnului primar Pandele. Lucrurile s-au desfăşurat, din punct de vedere procedural, într-un mod normal.

Dintre instituţiile sesizate niciuna nu ne-a răspuns concludent. Din punctul nostru de vedere, singura instituţie care şi-a făcut măcar parţial treaba a fost ANPDPD (n.r. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități). Raportul lor a fost extrem de surprinzător, pentru că din el rezultau, practic, relele tratamente la care erau supuşi acei oameni. Raportul nu a venit cu urmări, a venit doar cu nişte recomandări, recomandări care au avut nişte termene de remediere. Acele termene de remediere s-au îndeplinit. Unele aspecte trebuiau îndeplinite până la sfârşitul anului 2022, altele până în martie 2023. A existat o confirmare de către AJPIS, dacă nu mă înşel, cred că ei au făcut acea verificare. S-a constatat remedierea aspectelor constatate de către ANPDPD în luna octombrie 2022.

Din punctul meu de vedere, încă de la început am întâmpinat o lipsă totală de cooperare din partea instituţiilor care ar fi trebuit să ia măsuri. Acesta este şi motivul pentru care noi am făcut aceste demersuri în instanţă. Se pare că angajaţii statului aveau ceva de ascuns şi nu o spun eu, o spun documentele. Atâta timp cât există un raport AJPIS din care rezultă că totul a fost îndeplinit în mod corespunzător de către Asociaţia Sfântul Gabriel, că acea asociaţie funcţiona cu îndeplinirea standardelor minime pentru furnizorii de servicii sociale, deci avem acest raport în care pare să fie totul perfect şi avem un raport ANPDPD din care rezultă contrariul. Există o discrepanţă categorică între cele două rapoarte. Deci de aici rezultă, din punctul meu de vedere, din această discrepanţă rezultă principala probă care confirmă o neglijenţă sau o culpă gravă. N-aş putea să calific vinovăţia acelor persoane, dar ce-i drept este că unii funcţionari nu şi-au făcut treaba în mod corespunzător.

Din punctul meu de vedere, există mai multe hibe la nivel legislativ care cumva creează un mediu propice pentru astfel de situaţii. În primul rând, modalitatea de autorizare şi de licenţiere a acestor entităţi care desfăşoară activităţi în ceea ce priveşte serviciile sociale. Ceea ce ar trebui reţinut este că pentru a putea furniza astfel de servicii sociale, o asociaţie sau o societate comercială poate să desfăşoare astfel de activităţi dacă se acreditează la Ministerul Muncii şi, din acest punct de vedere, acreditarea la Ministerul Muncii aş zice că este mai degrabă o formalitate, pentru că inclusiv pe site-ul Ministerului Muncii găsiţi modalitatea prin care puteţi să obţineţi acreditarea şi o fundaţie sau o societate poate să obţină această acreditare prin trimiterea unui e-mail la Ministerul Muncii, e-mail la care ataşează actul de înfiinţare, statutul, dacă este cazul, CV-ul unui angajat calificat în asistenţă socială şi angajamentul că în maxim trei ani va acorda servicii sociale. După ce se trimite e-mail-ul, Ministerul Muncii emite un certificat de acreditare şi înscrie furnizorul în Registrul Electronic Unic al serviciilor sociale. Aceasta este, să zicem, prima etapă. După aceea începe etapa licenţierii. Pentru licenţiere, furnizorul acreditat de către Ministerul Muncii completează o fişă de autoevaluare. Deci o autoevaluare cu 114 criterii din care trebuie să îndeplinească minim 75%. Ministerul verifică documentele doveditoare şi eliberează o licenţă provizorie pentru un termen de un an. Noi, prin demersurile pe care le-am făcut, am solicitat, printre altele, revocarea acestei licenţe provizorii. În momentul în care am depus cererea, Asociaţia funcţiona în baza unei licenţe provizorii. Ulterior a obţinut licenţa de funcţionare pentru cinci ani.

Trebuie reţinut că nici la momentul acreditării, nici la momentul licenţierii provizorii, nimeni nu face o inspecţie în teren. Adică nimeni nu vine să verifice locul în care o să îşi desfăşoare activitatea furnizorul de servicii sociale. În anul acela în care furnizorul are o licenţă provizorie, inspectorii sociali vin să vadă căminul şi dacă standardele minime de calitate sunt atinse, se eliberează licenţa pentru o perioada de cinci ani. Aici trebuie reţinut că există două instituţii care au atribuţii în legătură cu licenţierea acestor furnizori. Pe de o parte ANPDPD, despre care am tot vorbit, este autoritatea care emite deciziile referitoare la licenţiere. Însă monitorizarea îndeplinirii standardelor minime de calitate, aplicabile acestor servicii, se face de către inspectorii sociali, adică de către AJPIS. De aici cumva şi discrepanţa dintre cele două rapoarte care au fost realizate în legătură cu Asociaţia Sfântul Gabriel.

O altă problemă identificată de către noi se referă la standardele minime aplicabile serviciilor sociale. Mă refer la Ordinul Ministerului Justiţiei 82 pe 2019. Din perspectiva acestor standarde, apreciez că cel puţin unele dintre acestea sunt extrem de vagi şi că nu există o diferenţiere calitativă între standardele care ţin de atmosfera din curtea exterioară a centrului, spre exemplu, şi standardele ce ţin de numărul minim de infirmiere. Adică toate aceste standarde sunt puse la grămadă. Dacă îndeplinesc 75% din ele, mă pot licenţia provizoriu, dar e posibil ca eu să am o schemă de personal care să se afle într-un mare deficit din perspectiva numărului de persoane pe care asociaţia sau furnizorul de servicii sociale ar trebui să-l aibă angajat pentru a putea asigura în condiţii optime aceste servicii”.

