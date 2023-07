Florentin Pandele spune că i-a fost interzis accesul la informațiile despre azile: Acum vine bomba

”Nu avem atribuții de control în aceste cămine private” a spus el în intervenția de la Realitatea Plus. Pus în fața semnăturii sale de pe un document care ar dovedi că primăria a fost sesizată încă din ianuarie 2022 despre situația din azile, el a susținut: ”Nu este semnătura mea. Între N și D este semnat cu bară. Este semnat cu bară în dreptul primarului. Am aflat acum aproximativ două ore cum un post de televiziune a prezentat ceea ce prezentați acum și imediat am sunat-o pe secretara generală, am sunat-o pe directoarea de la Direcția de Asistență Socială și pe comandantul Poliției Locale. Am dat dispoziție ca, în regim de urgență, să-mi prezinte înscrisuri vizavi de ceea ce a apărut la televizor. Eu repet că nu am fost informat. Fiți atenți ce mi s-a spus verbal, aștept în scris, mi s-a spus că vecinii au făcut o adresă la instituția arhitectului șef ca li se spună care este situația, urbanistic, cu privire la respectiva clădire, și au dat și-n judecată primăria ca să li se pună la dispoziție documente. În momentul în care am întrebat de ce nu am fost informat, mi s-a spus următorul lucru - și acum vine bomba: ”Domnule primar, nu puteam să vă informăm”. Am spus cum adică, sunt primarul orașului. ”Nu, am fost informați în scris de instituții abilitate ale statului ca să nu divulgăm acest lucru”. I-am întrebat de trei ori. Mi-au spus că au primit în scris că este secret. Trag următoarea concluzie: că respectiva anchetă era mai demult și fiind unul dintre subiecți s-a dorit ca primarul să nu aibă cunoștință de acest lucru. Ăsta este și motivul pentru care în dreptul primarului este semnat cu bară. Am dat dispoziție să mi se prezinte în scris ce mi-au spus la telefon”.

El a insistat: ”Mi-au spus că nu aveau voie ca eu, primarul orașului, să fiu informat, mi-au spus că este secret”. Edilul a spus că a înțeles și el, din acest aspect, că a fost obiectul cercetării: ”Nu am fost informat pentru că probabil - dacă nu mai mult ca sigur- am făcut și fac obiectul acestui dosar”.

”Nu am avut cunoștință, nu am semnat un document în privința acestor cămine” a întărit Florentin Pandele. El a cerut documentele pe WhatsApp secretarei: ”M-am uitat, le-am mărit și mi-a venit inima la loc, pentru că am văzut că nu este semnătura mea. Inițial, am crezut că este o scăpare, că am semnat acel document”.

