Ștefan Duduianu, zis Lindon, s-a predat. "Să vadă că vin singur. Interpolul, toată lumea!"

Ștefan Duduianu, zis Lindon, s-a întors din Marea Britanie, hotărât să se predea autorităților. Pe aeroportul Otopeni, bărbatul de 26 de ani a fost așteptat de polițiști și familie.

"Mă duc să-mi fac check-in şi de asta am făcut live-ul, să vadă toată Poliţia Română. Să vadă că vin singur şi mă predau. Interpolul, toată lumea!", a spus, printre altele, Ștefan Duduianu într-un live pe Facebook, de pe aeroportul din Birmingham. "Nu vreau să mă oprească nimeni. Vin singur! Să se afle adevărul!"

Era căutat pentru complicitate la șantaj și tâlhărie calificată

Ștefan Duduianu era căutat pentru pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la șantaj și tâlhărie calificată. El era dat în urmărire internațională alături de un alt membru al clanului, Florin Duduianu, căutat pentru șantaj, tâlhărie și tâlhărie calificată. Acesta din urmă rămâne pe lista "Most Wanted".

"Împotriva acestuia a fost emis de Judecătoria Sectorului 1 București, mandatul de arestare preventivă nr. 86 din data de 14.08.2020, pe o perioadă de 30 de zile, pentru săvârșirea infracțiunilor de șantaj, tâlhărie și tâlhărie calificată.", se arată pe pagina Poliției Române, în cazul lui Florin Duduianu.

În același dosar au fost dispuse măsuri preventive față de alte 11 persoane. Șase dintre acestea au fost arestate preventiv și alte cinci, plasate sub control judiciar.

"Dacă sunt Duduianu nu înseamnă că sunt vinovat"

Privind acuzațiile de tâlhărie și complicitate la șantaj, Ștefan Duduianu susține că este nevinovat.

"Dacă eu mă simțeam vinovat, dacă știam că am făcut ceva, nu îmi mai luam bilet să vin acum. Am decis să vin acasă și să mă prezint singur. Am o familie, am un copil, de asta am stat în Anglia. Am muncit, am o familie de crescut, de întreținut... Dacă eu sunt Duduianu sau sunt băiatul lui Cristofor, nu înseamnă că sunt vinovat, că am făcut una dintre aceste fapte.", a mai declarat Ștefan Duduianu în live-ul de pe Facebook.

