Ştefan Covaci, antrenorul român care a câştigat Cupa Campionilor cu Ajax, sfaturi care ar schimba fotbalul românesc de azi

"Cantonamentul care se practică în multe țări europene e moartea fotbalului. Îmi dau tot mai mult seama că formula cantonamentului e un mijloc de acoperire pentru antrenor. Organizând cantonamentul el poate spune: „Am făcut totul”. Cred, însă, că jucătorii sunt cei care trebuie să-și asume răspunderea. În afară de asta, cantonamentul înseamnă o mare plictiseală. Nici nu știi ce mult contează ca jucătorul să vină la meci de acasă... Tot în legătură cu tutela. Am ajuns la concluzia că fotbaliștii nu trebuie dădăciţi. Un fotbalist nu recepţionează mai mult de o idee sau cel mult două, în cursul unei şedinţe de pregătire teoretică. Restul e balast. Iată de ce şedinţele lui Ajax nu durează mai mult de 8-9 minute. Înaintea meciului capital cu Feyenoord le-am spus atât: „Băieţi, astăzi Neeskens nu-l va marca pe Van Hanegem. Asta o s-o facă Haan”. În vestiar s-a auzit o rumoare prelungă. Am considerat necesar să explic: „Neeskens, când pleacă cu echipa naţională, stă în cameră cu Van Hanegem şi n-aş vrea ca această stimă reală să se continue pe teren”. Efectul a fost dublu: Haan l-a neutralizat pe Van Hanegem, iar Neeskens a condus jocul", spunea Ştefan Covaci într-un interviu acordat lui Ioan Chirilă, la Londra, în 1972, conform GSP.

Întrebat ce poate spune despre fotbalul românesc, de la distanţă, Ştefan Covaci a făcut o afirmaţie care ar putea fi perfect aplicată şi în ziua de azi.

"N-am să fac decât să repet refrenul lui Angelo: „Sarcini duble... Sarcini duble... Sarcini duble...”. Acesta e fotbalul modern. În fotbalul modern nu descoperi decât America. Fotbalul a redevenit un joc de copii. Toţi în atac şi toţi în apărare, ca în curtea şcolii sau pe maidanul din marginea satului... Bineînţeles că aceste sarcini duble presupun eforturi imense la capătul cărora antrenorul român, care e mult mai talentat decât foarte mulţi dintre celebrii antrenori englezi, să nu mai fie o barcă la discreţia conducătorilor de cluburi şi a jucătorilor", a transmis Covaci.

Iar pentru fotbaliştii români, a avut "doar câteva cuvinte, care cuprind o lege formulată de mine, aici, după 35 de ani de fotbal: „De pasa lungă răspunde cel care pasează. De cea scurtă răspunde cel care primeşte”. În fotbalul modern eşti respectat pentru tot ceea ce faci pe teren şi chiar pentru tot ceea ce fac partenerii".

