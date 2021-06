Stanciu şi Nedelcearu, apăraţi după ce au refuzat să îngenuncheze pentru Black Lives Matter, înainte de meciul cu Anglia

Începând din luna iunie a anului trecut, toate meciurile din Anglia au debutat cu un astfel de moment. „Ritualul” a avut loc și astăzi, în ciuda faptului că jucătorii englezi fuseseră huiduiți de fani acum 4 zile, la precedentul meci, tocmai pentru decizia de a îngenunchea înaintea fluierului de start.

"Huiduielile au fost acoperite de aplauze, așa cum era normal. Sunt de acord cu Gareth Southgate. Încearcă să facă ce e mai bine pentru jucători și a vorbit excelent despre acest subiect în această săptămână. Am văzut că majoritatea fanilor susțin gestul jucătorilor", a fost reacția fostului fundaș al Angliei, Stephen Warnock, potrivit BBC.

"Începe meciul. Gazdele au început jocul, după ce ambele echipe au îngenuncheat. Din nefericire, momentul a fost huiduit de un mic sector al fanilor englezi. Cu toate acestea, alții au aplaudat", a scris și Sky Sports.

Stanciu şi Nedelcearu, apăraţi din România

"Gestul celor doi jucători de fotbal Români de a respinge, înaintea meciului Anglia - România, îngenuncherea în simbolistica omagiala a mișcării radicale BLM este o dovadă de înțelepciune; politica nu are ce căuta în sport și în fotbal, fotbalul nu poate fi transformat sub nicio formă într-o platformă de promovare a ideologiilor extremiste desprinse din neo-marxism! Măcar dacă la fotbal nu ați fost in stare să vă calificați la un campionat european care se desfășoară și în România, să fiți capabili să țineți demn capul sus", a scris deputatul PNL Daniel Gheorghe pe Facebook.

"Probabil că în Cehia nu se practică chestia asta, băieții ăia din Grecia nici atât. Am văzut 9 jucători care au reacționat, cei doi nu au reacționat. Nu sunt de condamnat", a spus Ilie Dumitrescu.

"Mie mi se par exagerate aceste chestiuni. Ca și atunci, pe Stadionul Ghencea, când toată echipa a îngenuncheat, Lăcătuș nu a îngenuncheat în fața suporterilor. E același lucru, de ce nu?", a fost și reacția lui Helmut Duckadam la Digisport.