"Spun că ăsta nu este copilul meu". Ce se întâmplă după ce Gina Pistol își lasă fiica la grădiniță

"Este greu, mai ales până ajungem acolo. Stă la mine în brațe, după care, după 5 minute, primesc poză de la educatoare că se joacă și spun că ăsta nu este copilul meu. Sunt atât de hoțomani copiii! Oricum, seamănă cu noi - prietenoasă, sociabilă! Ca orice mamă… plânge ea, plâng și eu, dar i-am explicat că este important să socializeze cu copii de vârsta ei, pentru că și noi socializăm cu copii de vârsta noastră, iar socializarea, comunicarea face bine”, a declarat Gina Pistol, pentru Playtech.

Smiley și Gina Pistol sunt împreună de 6 ani, iar cu 2 ani în urmă au devenit părinții unei fetițe. În momentul în care a aflat că este însărcinată, Gina Pistol a mărturisit că a fost o surpriză, întrucât medicii îi spuseseră că nu are șanse să aibă un copil în mod natural.

"Nu mă așteptam să rămân însărcinată, a fost o surpriză. Credeam că e o dereglare hormonală, nu că e vorba de o sarcină. Medicii mi-au spus că nu pot să rămân însărcinată în mod natural", a mărturisit Gina.

"Plâng pentru că am făcut o greșeală și o regret amarnic"

Deși au decis să o țină departe de ochii publicului larg pe fiica lor, Josephine, în luna martie, într-un moment de neatenție, vedeta a făcut publică o fotografie cu chipul celei mici. Ea a postat, atunci, mai multe fotografii, alături de Smiley și de Josephine, iar ultima dintre ele o arăta pe cea mică. După ceva timp, Gina Pistol a intrat pe Instagram și, plângând, a recunoscut că a greșit și că postarea fotografiei respective a fost făcută din greșeală.

"Îmi dă fiică-mea întruna șervețele, pentru că, de vreo 10 minute, plâng încontinuu. Plâng pentru că am făcut o greșeală și o regret amarnic. Am să îi rog pe cei din presă să îi blureze chipul fetiței mele! Am postat acea poză din greșeală. Preț de câteva minute a fost pe Instagram și, apoi, am șters-o, când am realizat că este postată și poza aceea. Rugămintea mea este să îi blureze chipul copilului, pentru că încă nu consider că este gata să apară pe platformele online și în publicații!", spunea, atunci, Gina Pistol.

La doi ani de la venirea pe lumea a fiicei lor, Smiley și Gina Pistol s-au căsătorit civil și religios, în luna mai, la Palatul Snagov. “Este firesc să primiți vestea aceasta de la noi, înainte să citiți în presă sau să o auziți de la alții. Dacă tot există această bancă în curtea casei noastre pe care ne-am așezat acum 2 ani și jumătate și am anunțat că vom fi părinți, ne-am gândit să o folosim din nou și când vă spunem că vom deveni soț și soție, pentru că este un moment la fel de important pentru noi pe care ne dorim să-l împărțim cu voi”, spunea Smiley, în aprilie.

