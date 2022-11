Şpriţ şi lăutari, la un loc cu istoria. Bilete de sute de euro pentru brânză, vin şi muzică de taraf în Trenul Regal, închiriat pentru un eveniment privat de 1 decembrie

“De ziua naţională a României, petrecem la rang de artă. O incursiune în timp cu TRENUL REGAL, pe ruta Bucureşti - Sinaia, ce va aminti de zaiafeturile de odinioară.

Este una dintre puţinele ocazii în care Trenul Regal va fi gazda unei experienţe unice. Sunt doar 80 de bilete puse la dispoziţie pentru acest eveniment unic. Cei care se vor număra printre cei 80 de invitaţi vor avea următorul program:

1 Decembrie 2022

09.30 - Primire de gală, în Gara Băneasa din Bucureşti (welcome drink si aperitive)

10.30 - Plecare spre Sinaia

În salonul regal, vor fi degustări de vinuri, de brânzeturi fine, iar atmosfera va fi condimentată de Taraf de Haidouks. Pe drum, cei 80 de invitaţi vor avea parte de prezentări despre Familia Regală a României.

12.00-12.30 Sosire în Gara Sinaia

Cei 80 de invitaţi vor fi primiţi româneşte cu preparate tradiţionale (proţapuri şi lucruri la ceaun) şi bineînţeles, muzica celor de la Taraf de Haidouks.

18.00-18.30 este estimată revenirea în Gara Băneasa din Bucureşti", se precizează pe blt.ro.

Preţul biletelor a fost între 400 euro (Dormitorul Regelui, al Reginei si al Printilor + couchette) şi 500 de euro (Masa Regala si Fumor) de persoană.

De la personalităţi istorice, la şpriţ

Trenul Regal, ieşit din fabricaţie în 1928 de la uzinile Ernesto Breda /Construzioni Meccaniche Milano, a fost martorul unor evenimente cu adevărat istorice. Spre exemplu, în 1940, conform turismferoviar.ro, Regele Carol al II-lea si ASR Principele Mihai I au ales să petreacă sărbătoarea creştinească a botezului Domnului în mijlocul ostaşilor de la graniţa de răsărit şi a populaţiei Basarabene. Ei au ajuns acolo cu acest Tren Regal. Iar în ianuarie 1948, Majestatea Sa Regele Mihai I a luat ultimul prânz pe teritoriul României la masa din vagonul regal, înainte de plecarea în exil.

În toamna anului 1955, tot în acest vagon, s-au purtat discuţiile privind plecarea trupelor sovietice din România, discuţii ce au avut loc între Nikita Hruşciov, conducătorul Uniunii Sovietice şi Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Pe 6 august 1975, în vagonul regal au servit micul dejun preşedintele Statelor Unite, Gerard Ford, şi secretarul de stat Henry Kisinger, care au călătorit împreună cu Nicolae Ceauşescu.

Amintim că vagoanele sunt finisate cu materiale dintre cele mai scumpe, cum ar fi:

- piele de Cordoba, pentru scaunele şi fotoliile din saloane, furnir de nuc şi trandafir pentru mese şi unele lambriuri din saloanele vagoanelor;

- sticla de Murano şi cristalul de Boemia au fost folosite pentru lămpile din vagoane, ca şi pentru oglinzile din salonul regal. Din alabastru de Grecia au fost executate statuete şi obiecte decorative ce se pot găsi în saloanele vagoanelor ce compun Trenul Regal.

Acum, garnitura va fi locul unui eveniment atipic, care aduce mai degrabă a petrecere într-o cârciumă cu ştaif, nicidecum într-un Tren Regal, obişnuit cu lideri de stat sau membri ai familiilor regale. La ce să ne mai aşteptăm pe viitor? La grătare cu mici la Arcul de Triumf şi concerte cu manele în Muzeul de Istorie?

Am vrut să aflăm cum s-a decis închirierea trenului regal pentru un asemenea eveniment, dacă există criterii în selectarea doritorilor, cât costă închirierea, dar şi cine va plăti eventualele daune, fie că vorbim de zgârieturi exterioare, interioare, ori de simpla pătare a mobilierului care are aproape un veac de istorie, aşa că am făcut o solicitare în acest sens către cei de la Societatea Feroviară de Turism – SFT CFR SA.

Până la publicarea acestui material, însă, nu am primit răspuns la aceste întrebări.

