Spaniolul David de Gea pleacă de la Manchester United după 12 ani

"Am vrut doar să trimit acest mesaj de adio tuturor suporterilor lui Manchester United. Aș dori să-mi exprim recunoștința și aprecierea neclintită pentru dragostea din ultimii 12 ani. Am realizat multe de când dragul meu, Sir Alex Ferguson, m-a adus la acest club.

Am fost incredibil de mândru de fiecare dată când am purtat acest tricou, am reprezentat cel mai mare club din lume și a fost o onoare pe care au avut-o doar câțiva fotbaliști norocoși.

A fost o perioadă de neuitat și de succes de când am venit aici. Nu credeam că atunci când am plecat din Madrid, pe vremea când eram un puști, voi reuși să realizez așa ceva. Acum, este momentul potrivit să accept o nouă provocare, să mă împing din nou într-un mediu nou.

Manchester va fi mereu în inima mea, Manchester m-a modelat și nu mă va părăsi niciodată”, a fost mesajul lui De Gea, pe Twitter.

De Gea nu şi-a mai prelungit contractul cu Manchester United, scadent la 30 iunie 2023. În locul său, "diavolii roşii" l-ar putea aduce pe Andre Onana, de la Inter Milano.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News