Spania. O anchetă extinsă asupra abuzurilor comise de Biserica Catolică a fost trimisă Papei Francisc

Rezultatele unei anchete realizate de cotidianul El Pais privind 251 de presupuşi pedofili din Biserica Catolică spaniolă au fost transmise Vaticanului, care a deschis anchete interne, potrivit unui articol publicat duminică de ziar, relatează AFP, citat de Agerpres.



"Biserica a deschis o amplă anchetă, fără precedent în Spania, asupra a 251 de membri ai clerului şi a câţiva laici din instituţiile religioase acuzaţi de agresiune sexuală asupra minorilor, asupra cărora El Pais a investigat în ultimii trei ani", scrie ziarul spaniol.

Ancheta a analizat 75 de ani de posibile abuzuri

Aceste acuzaţii şi mărturii se referă la fapte petrecute între 1943 şi 2018 detaliate într-un raport predat papei Francisc pe 2 decembrie, a precizat cotidianul, care a publicat pe site-ul său primele date ale acestor cazuri.



În materie de agresiuni sexuale, anchetele bisericii sunt deschise şi realizate de la Vatican de către Congregaţia pentru Doctrina Credinţei, care nu a putut confirma duminică pentru AFP deschiderea anchetelor. La rândul său, Conferinţa Episcopală spaniolă "şi-a reiterat interesul şi disponibilitatea de a desfăşura o anchetă asupra tuturor cazurilor de abuz" şi "încurajează toate victimele să depună plângeri", într-un comunicat publicat duminică.



Începând din 2001, Vaticanul a primit deja 220 de plângeri pentru agresiuni sexuale comise în Biserica spaniolă, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Conferinţei Episcopale spaniole.

Cardinalul de încredere al Papei Francisc știa despre abuzurile sexuale

Această anchetă a durat 5 ani şi fost încheiată încă din decembrie 2017 de către Comisia Regală australiană pentru Răspuns Instituţional în cazurile de Abuz Sexual împotriva Copiilor (The Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse). Ancheta se referă la acuzaţiile de pedofilie aduse împotriva clerului australian în general, iar informaţiile cu privire la Pell (mai mult de 100 de pagini din cele 3 volume ale anchetei), nu au ajuns la urechea judecătorilor.

Cardinalul George Pell, 78 de ani, a fost condamnat de un juriu în decembrie 2018 pentru abuzarea sexuală a doi băieţi de cor de la Catedrala din Melbourne, în 1996. Înalta Curte australiană de Justiţie a anulat condamnarea în urmă cu aproximativ o lună.



Guvernul australian a dat publicităţii joi raportul de anchetă, care acoperă cazuri de abuz produse în localitatea de origine a lui Pell, Ballarat, precum şi la Melbourne, unde a fost arhiepiscop în anii '90.



Conform raportului, Pell avea cunoştinţă despre "infracţiuni de natură sexuală cu minori" săvârşite de membri ai congregaţiei Christian Brothers (Fraţii Creştini - o organizaţie creştină din cadrul Bisericii Catolice) încă de la începutul anilor '70.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News