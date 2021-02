Sondaj: 3 din 4 republicani vor ca Trump să joace un rol major în viitorul partidului

Un nou sondaj apărut în Statele Unite ale Americii a scos la iveală modul în care republicanii se raportează la fostul președinte al SUA, Donald Trump. Astfel, trei din patru republicani vor să-l vadă pe fostul președinte Trump jucând un rol important în GOP (Grand Old Party/ Partidul Republican).

În același timp, doar o cincime dintre republicanii chestionați în sondaj au spus că nu vor ca fostul președinte să joace în continuare un rol dominant în partidul alături de cale a câștigat un mandat de președinte la Casa Albă.

3 out of 4 Republicans want to see former #PresidentTrump play a big role in #GOP; 68% of Americans say Trump didn’t do enough to stop insurrection https://t.co/pwg7mdnSmB