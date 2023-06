Soluția pentru București: O „mini-capitală” administrativă în afara orașului. Clădirea Guvernului (Palatul Victoria) are bulină roșie

Bucureștiul are multe probleme. De la trafic, la clădirile administrative care au pus „monopolul” pe centrul orașului, și până la lipsa spațiilor verzi.

Sociologul Alfred Bulai, în cadrul podcastului Nod în Papură, a subliniat faptul că una din marile probleme ale Capitalei, anume traficul infernal, e generată și de faptul că mii de angajați din sistemul administrativ lucrează în centrul Capitalei.

Totodată, multe clădiri istorice cu potențial turistic sunt de fapt sedii de instituții oficiale sau ministere. Vorbind despre aceste probleme, profesorul Bulai a precizat că inclusiv Palatul Victoria - sediul Guvernului României - are bulină roșie. Alfred Bulai a reamintit că în urmă cu mai mulți ani s-a pus problema demolării clădirii și ridicării alteia, dar ideea nu a fost deloc bine primită de „locatarii” Guvernului.

Soluția propusă de Bulai e una extrem de interesantă: Mutarea întregii administrații undeva în afara orașului, lucru care ar „elibera” mult Bucureștiul.

„Clădirea Guvernului are bulină roșie. Pe vremea lui Tăriceanu s-a pus problema unui nou sediu. A fost o reticență totală pentru că trebuiau să se înghesuie toți doi ani într-o clădire din spatele Guvernului care nu se vede, un fel de depou. Doi ani ar fi trebui să stea într-o improvizație, nu au dorit nici politicienii. A rămas blocat totul, apoi a picat planul pentru că a venit criza și nu au mai existat bani. Ideal era să dărâmi clădirea și să ridici una nouă, dichisită, aranjată.

Nu știu ce probleme are clădirea, dar știu sigur că are bulină roșie. Consolidarea ar fi o îmbunătățire dramatică. Clădirea are etaje subterane și ridicată și în condițiile războiului mondial. Dar și blocurile de pe Bulevardul Magheru au două subsoluri. Guvernul își poate permite să facă undeva în afara Bucureștiului un mini-oraș administrativ, cu parcări cu spații, zonă comercială, în care să fie și investiții private. Nu trebuie să fie în mijlocul Bucureștiului toate clădirile administrative. Zeci de mii de funcționari circulă zilnic cu mașinile prin București”, a precizat Bulai.

