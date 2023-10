Slovacia introduce controale la granița cu Ungaria, după ce a fost pusă la colț de Austria, Polonia și Cehia

Polonia, Republica Cehă şi Austria au anunţat introducerea de la miezul nopţii de marţi spre miercuri a controalelor la frontierele lor cu Slovacia, în vederea limitării imigraţiei ilegale.

'Cu începere de la miezul nopţii, reintroducem controale la frontiera cu Slovacia, a declarat ministrul polonez de interne Mariusz Kaminski.



În coordonare cu vecinii săi, Republica Cehă va face acelaşi lucru, a indicat Ministerul de Interne ceh. Numărul migranţilor ilegali în Uniunea Europeană reîncepe să crească. Tratăm acest lucru foarte serios, a declarat premierul ceh Petr Fiala pe platforma X (fosta Twitter).



Ulterior Austria, unde numărul migranţilor sosiţi este în scădere de la începutul anului, a anunţat marţi după-amiază o consolidare a controalelor deja existente, de această dată în mod direct la graniţă şi nu în zonele din jur, la 11 posturi diferite.



Trebuie să controlăm eficace înainte ca traficanţii să schimbe itinerariul, a declarat ministrul de interne austriac Gerhard Karner.



În cele trei ţări, controalele ar urma să dureze zece zile, într-o primă fază.



Premierul slovac în exerciţiu, Ludovit Odor, a promis că ţara sa va oferi miercuri un răspuns. El a subliniat într-un comunicat citat de Reuters că "migraţia necesită o soluţie europeană la graniţele externe", întrucât "atunci când o ţară începe să-şi protejeze mai mult graniţa, se creează un efect de cascadă, toţi plătim pentru asta şi rezultatul va fi foarte neclar".



Statele membre ale Uniunii Europene încă nu s-au pus de acord asupra unui text-cheie din reforma pactului european privind migraţia şi azilul, ce permite în special prelungirea duratei detenţiei migranţilor la frontierele exterioare ale blocului comunitar, scrie Agerpres.



Slovacia a înregistrat în acest an o creştere a numărului de migranţi, majoritatea venind dinspre Serbia, via Ungaria. În primele opt luni ale acestui an, Slovacia a detectat în jur de 24.500 migranţi intraţi în mod ilegal pe teritoriul său, faţă de 10.900 în întregul an 2022 şi doar câteva sute în 2021, conform poliţiei slovace.



Robert Fico, al cărui partid Smer-SD a câştigat alegerile parlamentare organizate sâmbătă în Slovacia şi care a fost desemnat luni viitor premier, a promis că va introduce controale imediate la frontiera cu Ungaria. Va trebui să recurgem la forţă pentru a rezolva problema migranţilor, a afirmat el.



Săptămâna trecută, Germania decisese să-şi consolideze controalele la frontierele cu Polonia şi Republica Cehă, în contextul creşterii numărului de intrări ilegale pe teritoriul său.



Toate aceste ţări sunt membre ale UE şi ale Schengen. Măsura reintroducerii controalelor frontaliere în spaţiul Schengen nu este autorizată decât în circumstanţe excepţionale şi trebuie să fie notificată Comisiei Europene înaintea punerii sale în practică.

