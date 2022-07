Situație hilară: În Galați n-au putut fi activate stațiile pentru mașinile electrice, pentru că au fost aruncate cutiile înainte de a fi introduse codurile de serie

„Am să fiu de o sinceritate nedemnă de un om politic şi de administraţie. Pentru că au fost primele montate în Galaţi şi nimeni nu a ştiut care, cum şi cu ce se mănâncă, după ce le-am dat la Electrica, ne-am lovit de o altă problemă, pe care într-o oarecare mare măsură am remediat-o. Pentru că nu era problema Primăriei, ci a constructorului, cel care le-a montat.

Evident, după ce au fost montate aparatele, cutiile în care au venit aceste dispozitive au fost aruncate. În aceste cutii erau însă şi codurile de activare, pentru fiecare în parte. Aceste coduri de activare au dispărut odată cu cutiile. Pentru că n-a ştiut nimeni, fiind primele, că, odată montat şi băgat cablul în el, ai nevoie de cod de activare”, a povestit primarul la Pro Lider FM.

În ciuda greșelii absurde, edilul s-a arătat înțelegător față de constructori, motivând că nici el nu păstrează ambalajele sau cărţile tehnice ale echipamentelor pe care şi le cumpără, scrie publicația Viața Liberă.

Producătorul le-a dat o mână de ajutor constructorilor, trimițând codurile de serie pentru fiecare aparat în parte.

"Au codurile - într-un târziu - de la producător. Le-au identificat, au fost trimise, urmează activarea lor", a anunțat Pucheanu.

Ionuț Pucheanu a vorbit, în exclusivitate pentru DC News, despre cum s-au raportat refugiații ucraineni la primirea pe care au avut-o în Galați.

Ionuț Pucheanu, primarul din Galați, a fost invitat la emisiunea „La Sud prin Sud-Est“, unde a vorbit despre raportarea refugiaților ucraineni modul de primire al autorităților gălățene:

„Nu cred că e cineva care să nu fi făcut ce trebuie, dincolo de micile inadvertențe, pentru că vorbim de un flux de mii de oameni care au intrat în Galați și pe care a trebuit să-i manageriem cu mâncare, cazare și toate celelalte produse, toți actorii locali și-au făcut treaba foarte bine, ba mai mult, ca și amuzament, dacă e ceva de râs în situația aceasta, să știți că au fost o parte din refugiați care au fost transferați către alte municipalități sau alte orașe și, o dată ce au ajuns acolo, și-au dorit să vină înapoi la Galați.

Am avut autocare întregi care au spus: Nu, domn’le, haideți până la urmă înapoi la Galați, că e mai bine acolo. Asta înseamnă că noi ne-am făcut treaba bine, sau ceea ce am pus la dispoziție am pus la dispoziție organizat și a fost de bună calitate“, a spus, la emisiunea ”La Sud prin Sud-Est”, Ionuț Pucheanu, primarul din Galați.

