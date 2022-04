Fază tare cu refugiații din Ucraina veniți în România. Primarul din Galați: Dacă e ceva de râs... / video

Ionuț Pucheanu, primarul din Galați, a fost invitat la emisiunea „La Sud prin Sud-Est“, unde a vorbit despre raportarea refugiaților ucraineni modul de primire al autorităților gălățene:

„Nu cred că e cineva care să nu fi făcut ce trebuie, dincolo de micile inadvertențe, pentru că vorbim de un flux de mii de oameni care au intrat în Galați și pe care a trebuit să-i manageriem cu mâncare, cazare și toate celelalte produse, toți actorii locali și-au făcut treaba foarte bine, ba mai mult, ca și amuzament, dacă e ceva de râs în situația aceasta, să știți că au fost o parte din refugiați care au fost transferați către alte municipalități sau alte orașe și, o dată ce au ajuns acolo, și-au dorit să vină înapoi la Galați.

Am avut autocare întregi care au spus: Nu, domn’le, haideți până la urmă înapoi la Galați, că e mai bine acolo. Asta înseamnă că noi ne-am făcut treaba bine, sau ceea ce am pus la dispoziție am pus la dispoziție organizat și a fost de bună calitate“, a spus, la emisiunea ”La Sud prin Sud-Est”, Ionuț Pucheanu, primarul din Galați.

Delegație a Senatului francez, în vizită oficială în județul Tulcea

Miercuri, 6 aprilie 2022, președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, și vicepreședintele Mihai Huleni au primit o delegație a Senatului francez, condusă de domnul Christian Cambon, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe, Apărare și Forțe Armate a Senatului Franței, alături de Excelența Sa, doamna Laurence Auer, Ambasadoarea Franței în România.

La întâlnire au mai participat senatorul Titus Corlățean, preşedintele Comisiei pentru Politică Externă a Senatului României, senatorul Nicoleta Pauliuc, preşedintele Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională a Senatului României, Gennaro Migliore, președintele Adunării Parlamentare a Mediteranei, membru al Palamentului italian, deputatul Mirela Furtună, vicepreședintele Comisiei pentru afaceri europene, prefectul Dan Munteanu și primarul comunei Jurilovca, Eugen Ion, președintele Filialei Tulcea a Asociației Comunelor din România.

În cadrul deplasării în județul nostru, delegația franceză a vizitat punctul de frontieră Isaccea și dispozitivul de primire de urgență a refugiaților din Ucraina.

„Bun venit la Tulcea și o ședere cât mai plăcută în județul nostru. Veți vedea aici, la Tulcea, frumusețea locurilor, inclusiv a Deltei Dunării, dar momentul ales de dumneavoastră pentru vizita în județul nostru este unul special, respectiv războiul nemilos pe care Rusia l-a declanșat împotriva Ucrainei. Prezența dumneavoastră aici este într-un moment de cumpănă și un moment delicat pentru România. Această prezență ne dă garanția că Franța, așa cum a procedat istoric față de România, este acum aici, când îi este Ucrainei greu și când noi avem îngrijorările noastre (citește continuarea AICI).

