Un cititor DC News ne-a transmis câteva fotografii și imagini video din Parcul Tineretului, Sectorul 4, București.

După câte se poate vedea în imaginile de mai jos, lacul este parțial secat, după spusele cititorului, „într-o anumită zonă“, este plin de mizerie, iar mirosul în parc este unul îngrozitor.

VEZI ȘI - Ciucu (Primarul Sectorului 6) se ceartă cu o pizzerie: Vă comportați ca niște derbedei

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 din București, a postat un mesaj dur la adresa pizzeriei Presto, care își face publicitate pictând trotuarele cu spray-uri pentru graffiti.

„Nu cumpărați de pizza de la Presto pentru că nu au niciun respect față de orașul nostru și se comportă ca niște vandali. Am dispus Poliției Locale sa ii cerceteze pentru vandalism. Să vă fie rușine, Presto! Vă comportați ca niste derbedei.

P.S. Iar pizza voastră e proastă și vine mereu rece.”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook (vezi imaginile AICI).

VEZI ȘI - Lacul Morii. Primarul Ciucu promite că, în Sectorul 6, va fi un nou parc

"Lansarea concursului internațional de soluții pentru amenajarea zonei Lacului Morii! Vom avea încă un parc în Sectorul 6, Parcul Lacul Morii!Invit joi, de la ora 12.00, toți arhitecții, urbaniștii, peisagiștii să vina la Primăria Sectorului 6 să afle de la sursă informațiile aferente concursului internațional de soluții pe care îl organizăm împreună cu Ordinul Arhitecților din România pentru zona Lacului Morii. În concursul de soluții (acesta este o procedură de achiziții publice) vor intra pentru proiectare Parcul Crângaşi (modificări minimale, mai ales în zona parcării), zona adiacentă digului, insula, digul până la Chiajna și zona adiacentă acestuia și zona sudică a digului. De asemenea, concursul va lua în calcul și activitățile/sporturile nautice ce pot fi organizate", a scris, pe facebook, Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6.

"Am discutat cu doamna Elisabeta Lipa, președinta Federației Române de Canotaj pentru a obține acordul Apelor Române pentru a organiza pe Lacul Morii o pistă de 4 km, acesta fiind singurul lac din regiune, care ar permite amenajarea unei astfel de piste. În contextul în care sportivii noștri câștigă medalii de aur, tare mi-ar plăcea să le punem la dispoziție toate facilitățile necesare în Sectorul 6. Știu ca dl ministru Tánczos Barna sprijină ideea", mai scrie Ciprian Ciucu.

"Am muncit mult să ajungem aici: am identificat și inventariat terenurile adiacente; am semnat un protocol pe 10 ani cu Apele Române pentru a putea amenaja digul, insula si pentru a putea folosi pentru diferite sporturi nautice luciul apei; am contractat și finalizat studiile necesare temei de concurs: arheologic, dendrologic, de faună; am contractat Ordinul Arhitecților pentru a derula concursul de soluții în beneficiul Sectorului 6; am igienizat zona, am scos tone de deșeuri (citește continuarea AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News