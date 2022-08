Lacul Morii. Primarul Ciucu promite că, în Sectorul 6, va fi un nou parc

"Lansarea concursului internațional de soluții pentru amenajarea zonei Lacului Morii! Vom avea încă un parc în Sectorul 6, Parcul Lacul Morii!Invit joi, de la ora 12.00, toți arhitecții, urbaniștii, peisagiștii să vina la Primăria Sectorului 6 să afle de la sursă informațiile aferente concursului internațional de soluții pe care îl organizăm împreună cu Ordinul Arhitecților din România pentru zona Lacului Morii. În concursul de soluții (acesta este o procedură de achiziții publice) vor intra pentru proiectare Parcul Crângaşi (modificări minimale, mai ales în zona parcării), zona adiacentă digului, insula, digul până la Chiajna și zona adiacentă acestuia și zona sudică a digului. De asemenea, concursul va lua în calcul și activitățile/sporturile nautice ce pot fi organizate", a scris, pe facebook, Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6.

"Am discutat cu doamna Elisabeta Lipa, președinta Federației Române de Canotaj pentru a obține acordul Apelor Române pentru a organiza pe Lacul Morii o pistă de 4 km, acesta fiind singurul lac din regiune, care ar permite amenajarea unei astfel de piste. În contextul în care sportivii noștri câștigă medalii de aur, tare mi-ar plăcea să le punem la dispoziție toate facilitățile necesare în Sectorul 6. Știu ca dl ministru Tánczos Barna sprijină ideea", mai scrie Ciprian Ciucu.

"Un juriu complet independent decide care este cea mai bună soluție"

"Am muncit mult să ajungem aici: am identificat și inventariat terenurile adiacente; am semnat un protocol pe 10 ani cu Apele Române pentru a putea amenaja digul, insula si pentru a putea folosi pentru diferite sporturi nautice luciul apei; am contractat și finalizat studiile necesare temei de concurs: arheologic, dendrologic, de faună; am contractat Ordinul Arhitecților pentru a derula concursul de soluții în beneficiul Sectorului 6; am igienizat zona, am scos tone de deșeuri.

De ce concurs de soluții pentru proiectare? Pentru că acesta este cea mai bună decizie. Un juriu complet independent decide care este cea mai bună soluție, aducând multă valoare adăugată. Era simplu să contractăm o firmă de proiectare, dar un astfel de demers, competitiv, organizat pe bune, ne va permite să selectăm cea mai bună soluție!

Știu, durează, dar avem ca exemplu experiența Clujului care a schimbat la față în bine mai multe zone, beneficiind de urbanism de calitate! Dragi arhitecți, peisagiști și urbaniști ne vedem joi! La 12.00. La Primăria Sectorului 6. Veniți cu încredere, concursul e pe bune. Dați mai departe ca să se știe!", a conchis Ciprian Ciucu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News