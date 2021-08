Un bărbat care circula cu trotineta electrică a murit în trafic. E ştirea zilei. De fapt, substratul este ştirea zilei, pentru că bărbatul a murit după o şicanare în trafic cu un motociclist, care la un moment dat l-a lovit cu casca, l-a dat cu capul de o maşină, l-a făcut astfel să cadă din picioare în stradă, moment în care a fost lovit şi călcat de o maşină care circula regulamentar. O zi normală care pentru doi bărbaţi s-a sfârşit tragic: unul a murit şi unul a ajuns în arest, cu o crimă pe conştiinţă.

De unde pleacă toate astea? Preşedintele Klaus Iohannis observa, corect de altfel, că şoferii din România sunt extrem de nervoşi în trafic. Asta se vede pe orice şosea, prin viteză excesivă, depăşiri la limită, claxoane, flashuri, înjurături, semne, bătăi în trafic. Şi culminează cu astfel de evenimente. Psihologii spun că totul pleacă de la frustrări acumulate acasă, la locul de muncă sau din relaţiile cu prietenii. Specialiştii în conducere defensivă spun că totul pleacă din şcolile de şoferi, care sunt de fapt şcoli de luat permisul. Toţi au dreptate, nu?

România este, în continuare, liderul european la decese pe şosele. Vedem accidente extrem de grave zilnic, pe toate şoselele. Ne plângem că nu avem suficiente autostrăzi, că drumurile sunt proaste, că sunt limite de viteză care în alte state nu există. Dar nimeni nu se întreabă cum poate fi rezolvată sursa problemei, graba, neatenţi şi nepăsarea şoferilor. Pentru că, nu-i aşa, trebuie să recunoaştem că ne aflăm în ţara în care dacă atenţionezi un şofer în trafic că a făcut ceva greşit, acesta poate scoate pistolul, cuţitul, sau poate sări la bătaie fără să îi pese de consecinţe. Regulile de circulaţie au devenit pur orientative pentru cei mai mulţi, se circulă pe contrasens pe autostradă, se circulă cu 150 km/h în zone unde limita este 70, nu se acordă prioritate, se parchează peste tot şi totul este transformat în legea junglei, unde supravieţuieşte cel mai puternic. Sau, după caz, cel mai norocos!

Şi cum să nu fie aşa? Vedem des şoferi care au provocat accidente mortale din cauza vitezei sau a alcoolului la volan lăsaţi în libertate sub pretextul că "nu reprezintă pericol pentru societate". Vedem des sfidări la adresa agenţilor de poliţie, uneori chiar din partea unor superiori prinşi că încalcă reguli de circulaţie. Iar asta duce la ideea că există două Românii, dintre care una aparţine şmecherilor. Sau măcar a celor care îi cunosc pe şmecheri.

De data asta, o şicanare în trafic s-a terminat cu moartea unui om. Dar ele există zilnic, apar la televizor, apar prin ziare, şi nimeni nu ia măsuri mai mari de o amendă. Şi aceea neplătită. Recent, un şofer amendat pentru că depăşea coloana de pe autostradă pe banda de urgenţă spunea că nu plăteşte amenda, pentru că oricum nu au ce să îi ia. Dar poate că nu ar trebui să ne mai gândim la ce să luăm, ci la ce am putea face. Poate că munca în folosul comunităţii ar fi mai eficientă şi poate ar transforma acel "nu are ce să-mi ia" în "are ce să mă pună să fac!". El, statul, adică!

Astfel, şoferii prinşi că circulă pe banda de urgenţă a autostrăzii ar putea contribui la curăţenia publică. Şoferii prinşi cu viteză excesivă ar putea fi puşi să asiste paramedicii care intervin la accidente rutiere cu victime, iar cei care se bat în trafic... spuneţi voi!

Până atunci, însă, există o singură metodă prin care puteţi scăpa cu viaţă în trafic: respectaţi regulile, nu vă enervaţi, gândiţi-vă că e mai important să ajungeţi la destinaţie în siguranţă decât cu 10 minute mai devreme!

*acest articol reprezintă o opinie