„Un sfert dintre participanți a declarat că are o rezervă financiară care ar permite să nu aibă probleme o perioadă mai lungă de șase luni. 20 la sută, fără economii și cu economii pentru mai puțin de o lună, practic tot acolo sunt, cu banii de la un salariu la altul - ajungem la 33 la sută dintre respondenți, deci o treime dintre participanții la sondaj are dificultăți financiare. (...) Persoanele cu studii primare au declarat că nu au economii. Cei care au declarat că au economii pentru o perioadă mai mare de șase luni sunt persoanele peste 60 de ani și persoanele în funcții de conducere, care au și venituri ceva mai bune”, a precizat, joi, Marian Siminică, Director Executiv ISF.



„Am fost surprins să văd că cei mai mulți preferă economiile în valută, chiar să-i țină acasă în valută. Consideră valuta o formă de protecție mai sigură împotriva inflației, cel puțin la acest moment. În urmă cu 15 ani, era predilecția românilor de a economisi în valută și a ține banii acasă. Și pe acest sondaj se consideră că au încredere în această formă foarte mulți. Puțini (3,5 la sută) au investiții în acțiuni și obligațiuni. Ne arată diferența între ceea ce ne dorim să fie și ceea ce este în realitate”, a explicat Marian Siminică.

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței „Piața de capital: reglementări și facilități menite să dezvolte piața de capital”, eveniment organizat de trustul DC News Media Group, din care fac parte DCNews, DCBusiness, DCMedical, ȘtiriDiaspora, DefenseRomânia, Spectacola, Astrosens, DCNewsTV și Radio DCNews.

Piața de capital: reglementări și facilități menite să dezvolte piața de capital

În cadrul conferinței, a luat cuvântul și ministrul Adrian Câciu. „Piața de capital din România s-a dezvoltat încet. A avut rezultate foarte bune în 2021. Din punctul meu de vedere, este o piață care are o serie de ancore foarte puternice. Într-o situație ca cea trăită acum, este supusă unor provocări majore, având în vedere incertitudinile de pe piețele globale. Dar ceea ce văd în zona de capitalizare a Bursei de Valori București nu poate decât să ne încurajeze să muncim în continuare. Pașii făcuți până acum au fost destul de lenți. Nu cred că s-a avansat puternic. Este un regret, dar, totodată, o provocare să facem pași mai rapizi. Sunt anumite elemente pe care să le accelerăm, dincolo de strategia pentru piațele de capital, care, în două săptămâni, va fi stabilită ca proiect de act normativ, astfel încât să avem predictibilitate pe zona de dezvoltare a pieței de capital. Încercăm să diversificăm ofertele, dar și o întreagă susținere din perspectiva statului și a instituțiilor care pot să ajute la atragerea de investitori”, a spus, joi, Adrian Câciu, ministrul Finanțelor.

„Motivul pentru care încă există întârzieri în investiții este legat și de modul în care este construită economia românească. Trebuie să avem un moment de sinceritate. Dacă vrem să avem capital puternic, companii care să fie finanțate prin bursă, trebuie să înțelegem că România trebuie să aibă o clasă de mijloc dezvoltată în zona economică”, a mai spus ministrul Adrian Câciu.

„Eforturile vor fi mari”, a subliniat acesta. „Pot să vă asigur că elementele de ajustare care vin ca efect al provocărilor din exterior vor fi temperate din perspectiva noastră, astfel încât investitorii să aibă o piață sigură de capital”, a declarat ministrul Adrian Câciu.

