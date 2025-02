Sezon incendiar la Formula 1: Norris îl provoacă pe Verstappen: „Nu-i voi ceda nicio poziție”

După ce a testat noul monopost McLaren la Silverstone, britanicul a declarat că este mai determinat ca niciodată să concureze de la egal la egal cu triplul campion mondial și că nu îi va mai ceda poziții ușor.

„Trebuie să îmi scot colții și să arăt că nu îi voi ceda nicio poziție. Dar trebuie și să fiu inteligent. Max este rapid, agresiv, unul dintre cei mai buni din toate timpurile. Cea mai ușoară cale de a-l învinge este să fiu mai rapid și să rămân în față. Trebuie să gândesc pe termen lung”, a spus Norris, conform Reuters.

McLaren vs. Red Bull: O nouă dinamică

În timp ce Verstappen are un nou coechipier în Liam Lawson, McLaren mizează pe doi piloți cu statut egal. Oscar Piastri, colegul lui Norris, a fost la fel de clar cu privire la obiectivul său: „Vreau să câștig campionatul mondial în acest an. Pornim de la zero și cred cu adevărat că pot reuși”.

Ambițiile celor doi piloți McLaren promit o rivalitate internă intensă, iar șeful echipei, Andrea Stella, este conștient de provocările care vin odată cu succesul.

„Înseamnă că ne descurcăm bine ca echipă și că avem o mașină competitivă. Acum trebuie să le oferim tot suportul pentru a lupta la vârf”, a spus acesta.

Lando Norris, favoritul caselor de pariuri

Casele de pariuri britanice îl văd deja pe Lando Norris drept principalul favorit pentru titlu în 2025, iar pilotul McLaren speră să le aducă câștiguri mari celor care au pariat pe el.

„Îmi place presiunea, sunt entuziasmat, dar rămân calm. Știu că Oscar este dornic de un campionat, la fel ca mine. Toată lumea vrea să fie cel mai bun din echipă și asta e normal”, a declarat el.

Cu o mașină puternică și doi piloți hotărâți să câștige, McLaren este pregătită să ofere una dintre cele mai spectaculoase bătălii din ultimii ani în Formula 1.

