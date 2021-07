Sergio Ramos a ajuns la un acord cu PSG (presă)

'Sergio Ramos va merge la PSG', a titrat joi seara ziarul sportiv madrilen AS, pe website-ul său. 'Acord Ramos - PSG', a scris la rândul său cotidianul Marca în ediţia sa online.

'Joi, fratele şi reprezentantul său Rene (Ramos) a luat avionul în direcţia Paris pentru a negocia termenii acordului' cu PSG, care se va întinde pe doi ani, conform AS. Presa iberică precizează, totodată, că Sergio Ramos, care a pus capăt aventurii sale de 16 ani alături de Real Madrid, se va deplasa la rândul său în capitala Franţei, 'în următoarele zile' pentru tradiţionala vizită medicală şi semnarea contractului.

La 35 ani, fostul căpitan al lui Real Madrid, care nu a fost inclus în lotul Spaniei pentru EURO 2020 din cauza unei accidentări, urmează să încaseze pe Parc des Princes un salariul similar cu cel pe care l-a primit la Real, de aproximativ 10 milioane euro pe sezon, dezvăluie AS.

La PSG, Ramos îi va reîntâlni pe argentinianul Angel Di Maria şi costaricanul Keylor Navas, foştii săi coechipieri de la Real Madrid, dar şi câţiva compatrioţi spanioli, precum Pablo Sarabia, Sergio Rico, Ander Herrera sau Juan Bernat.

Amintim faptul că Sergio Ramos s-a despărţit în lacrimi de Real Madrid, cu prilejul unui emoţionante ceremonii în care după cuvintele de afecţiune ale preşedintelui Florentino Perez, fundaşul spaniol a recunoscut că nu eşti niciodată pregătit să spui adio lui Real Madrid şi a adăugat că ne vom revedea mai târziu, transmite EFE.

'A venit unul dintre cele mai dificile momente din viaţa mea, pentru că nu eşti niciodată pregătit să spui adio lui Real Madrid. Am venit de mână cu părinţii mei, cu fraţii mei, la 19 ani, eram doar un copil şi azi am o familie minunată, cu soţia şi cei patru copii. Adaug 22 de titluri, reuşite cu mult efort, sacrificiu, dedicare şi profesionalismul care se cer la Real Madrid. Se încheie etapă minunată din viaţa mea, nimic nu va mai fi vreodată ce am trăit aici.', a declarat Sergio Ramos.

'Se deschide o etapă nouă, cu mult entuziasm pentru a demonstra şi a adăuga alte titluri în palmaresul meu. Dar mai devreme sau mai târziu mă voi întoarce', a punctat Sergio Ramos. Festivitatea a avut loc joi, în prezența președintelui clubului, Florentino Perez (Vezi video aici).