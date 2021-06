Sergio Ramos, în lacrimi la despărțirea de Real Madrid: Nu eşti niciodată pregătit să spui adio acestui club / Video

'A venit unul dintre cele mai dificile momente din viaţa mea, pentru că nu eşti niciodată pregătit să spui adio lui Real Madrid. Am venit de mână cu părinţii mei, cu fraţii mei, la 19 ani, eram doar un copil şi azi am o familie minunată, cu soţia şi cei patru copii. Adaug 22 de titluri, reuşite cu mult efort, sacrificiu, dedicare şi profesionalismul care se cer la Real Madrid. Se încheie etapă minunată din viaţa mea, nimic nu va mai fi vreodată ce am trăit aici.', a declarat Sergio Ramos.

'Se deschide o etapă nouă, cu mult entuziasm pentru a demonstra şi a adăuga alte titluri în palmaresul meu. Dar mai devreme sau mai târziu mă voi întoarce', a punctat Sergio Ramos. Festivitatea a avut loc joi, în prezența președintelui clubului, Florentino Perez.

Carlo Ancelotii a încercat să îl facă pe Ramos să rămână la Real Madrid, dar fără succes

Presa spaniolă relatează că noul antrenor, Carlo Ancelotti, a încercat să îl înduplece să rămână, însă căpitanul madrilenilor a decis că e momentul să încerce ceva nou.

Originar din Camas, localitate de la periferia oraşului Sevilla, în Andaluzia, Sergio Ramos s-a format la clubul local FC Sevilla, la care a debutat ca profesionist, în sezonul 2004-2005, înainte de a fi achiziţionat de Real Madrid, la vârsta de 19 ani, în schimbul sumei de 27 milioane euro.

Sergio Ramos a cucerit 22 de trofee în 16 sezoane la Real Madrid

În cele 16 sezoane petrecute la Real Madrid, el a cucerit 22 de trofee, fiind al doilea jucător din istoria clubului din capitala Spaniei ca număr de titluri cucerite, după legendarul Paco Gento.

Cu 101 goluri marcate în 671 de meciuri, Sergio Ramos este, totodată, al patrulea pe lista jucătorilor cu cele mai multe apariţii în tricoul lui Real Madrid, după Raul Gonzalez, Iker Casillas şi Manolo Sanchis. Sergio Ramos a fost selecţionat de 180 de ori până în prezent în reprezentativa Spaniei, pentru care a marcat 23 de goluri.

VEZI ȘI Real Madrid se desparte de Sergio Ramos. Anunţ oficial

VEZI ȘI Top 25 cei mai valoroși fotbaliști ai lumii. Mbappe nu prinde locul 10