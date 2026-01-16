€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Stiri Semințe misterioase din China, trimise prin poștă în SUA. Avertisment ferm: „Nu le deschideți”
Data actualizării: 17:46 16 Ian 2026 | Data publicării: 17:43 16 Ian 2026

Semințe misterioase din China, trimise prin poștă în SUA. Avertisment ferm: „Nu le deschideți”
Autor: Alexandra Curtache

semințe Foto: Unsplash

Sute de americani au primit acasă pachete cu semințe pe care nu le-au comandat, multe provenind aparent din China. Autoritățile din Texas avertizează că aceste livrări ar putea reprezenta o amenințare majoră pentru agricultură și securitatea alimentară a Statelor Unite.

 

O serie de colete ciudate au început să apară la ușile locuințelor din întreaga SUA, iar autoritățile avertizează că acest fenomen ar putea avea un impact enorm asupra agriculturii.

Potrivit Departamentului Agriculturii din Texas, au fost raportate livrări de pachete care conțin semințe de origine chineză, ajunse la persoane care nu le-au comandat.

126 de livrări raportate doar în 2026

Ieri (15 ianuarie), departamentul a declarat că numai în 2026 au fost raportate 126 de livrări către cetățeni.

Se spune că aceste pachete conțin de obicei plicuri transparente cu semințe, uneori fără marcă și ocazional cu etichete chinezești.

Ciudat este însă faptul că acestea ajung la domiciliile persoanelor care nu le-au comandat, iar autoritățile îngrijorate au cerut texanilor să nu le deschidă și să alerteze autoritățile pentru a le colecta.

Comisarul pentru agricultură din Texas, Sid Miller, a declarat: „Aceste colete sosesc mai repede și mai departe ca niciodată. Pot părea inofensive, dar pericolul este real”.

El a adăugat: „O singură specie invazivă, dăunător sau agent patogen ar putea devasta fermele, ranch-urile, resursele naturale și aprovizionarea cu alimente din Texas. Nu putem risca agricultura din Texas.”

Miller a spus că este esențial ca locuitorii să „rămână vigilenți” și că trebuie să „raporteze fiecare pachet suspect. Nu putem risca nimic care ar putea pune în pericol producătorii noștri, mediul sau securitatea alimentară”, a insistat el.

Citește și: Ministrul Agriculturii solicită garanții suplimentare pentru fermieri, în Acordul UE-Mercosur

Livrările se extind în alte state

Majoritatea livrărilor raportate au fost semnalate în zona de est a Texasului, deși s-a descoperit că livrările mai recente au părăsit statul și s-au îndreptat spre Florida și New Mexico.

Înainte ca teoreticienii conspirației să se lanseze în speculații despre presupuse comploturi ale Chinei de a otrăvi culturile americane și de a provoca foametea localnicilor, este probabil ca adevărul să fie mult mai simplu și mai puțin scandalos.

Este posibil ca acest lucru să facă parte dintr-o „înșelătorie de tip brushing”, adică atunci când companiile trimit produse cu valoare redusă sau fără valoare la adrese reale, pentru a putea scrie recenzii în numele rezidenților și a stimula vânzările produsului.

Schema poate funcționa cu cele mai ilegale produse, aceasta nefiind prima dată când semințe misterioase ajung în Statele Unite.

În 2020, au avut loc livrări similare, mulți considerând că și acestea fac parte dintr-o înșelătorie.

Vama, veriga slabă din sistem

Se pare că acestea trec neobservate de vama americană, care este responsabilă de monitorizarea tuturor produselor organice care intră în țară, pentru a împiedica pătrunderea în țară a oricăror specii potențial dăunătoare.

Autoritățile le cer acum americanilor să fie mai atenți pentru a reduce la minimum această amenințare, Miller recunoscând că există o „deficiență în sistemul nostru de securitate” atunci când vorbește despre vamă.

El a explicat pentru News 4 San Antonio: „Aceste lucruri vin direct cu vaporul. Vama nu le detectează. Unele dintre aceste semințe sunt specii invazive, buruieni nocive pe care nu vrem să le introducem în culturile noastre agricole pentru că ar putea distruge producția agricolă”, a spus el

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

seminte
sua
china
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Adevărata cauză a gradului ridicat de analfabetism funcțional: Multă lume știe, dar nu se spune lucrul ăsta / video
Publicat acum 18 minute
Totul despre divorț! Dana Iancu vă dă întâlnire la o nouă emisiune marca DC News - „Răspundem! Sâmbăta”
Publicat acum 25 minute
Ministerul Sănătății exclude orice transfer de costuri către pacienți: fără coplată în oncologie
Publicat acum 43 minute
Ateliere meșteșugărești, organizate la Muzeul de Etnografie „Vergu-Mănăilă” din Buzău
Publicat acum 43 minute
A picat rețeaua X. Update: Unii utilizatori spun că funcționează
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Ian 2026
Schimbări la vârful CMR: Lista medicilor care vor conduce noile comisii de specialitate
Publicat pe 14 Ian 2026
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin, la doar 46 de ani
Publicat pe 14 Ian 2026
Șah la Bolojan. Primar PNL la al cincilea mandat demisionează. Nu-și asumă să ia deciziile dictate de Guvern
Publicat acum 23 ore si 29 minute
Ce drapel a apărut la protestul din Piața Universității, joi seara / foto în articol
Publicat pe 14 Ian 2026
Adelin Petrișor, dezvăluiri despre Potra. Ce a văzut când a mers în Congo
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close