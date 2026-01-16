Semințe misterioase din China, trimise prin poștă în SUA. Avertisment ferm: „Nu le deschideți”

O serie de colete ciudate au început să apară la ușile locuințelor din întreaga SUA, iar autoritățile avertizează că acest fenomen ar putea avea un impact enorm asupra agriculturii.

Potrivit Departamentului Agriculturii din Texas, au fost raportate livrări de pachete care conțin semințe de origine chineză, ajunse la persoane care nu le-au comandat.

126 de livrări raportate doar în 2026

Ieri (15 ianuarie), departamentul a declarat că numai în 2026 au fost raportate 126 de livrări către cetățeni.

Se spune că aceste pachete conțin de obicei plicuri transparente cu semințe, uneori fără marcă și ocazional cu etichete chinezești.

Ciudat este însă faptul că acestea ajung la domiciliile persoanelor care nu le-au comandat, iar autoritățile îngrijorate au cerut texanilor să nu le deschidă și să alerteze autoritățile pentru a le colecta.

Comisarul pentru agricultură din Texas, Sid Miller, a declarat: „Aceste colete sosesc mai repede și mai departe ca niciodată. Pot părea inofensive, dar pericolul este real”.

El a adăugat: „O singură specie invazivă, dăunător sau agent patogen ar putea devasta fermele, ranch-urile, resursele naturale și aprovizionarea cu alimente din Texas. Nu putem risca agricultura din Texas.”

Miller a spus că este esențial ca locuitorii să „rămână vigilenți” și că trebuie să „raporteze fiecare pachet suspect. Nu putem risca nimic care ar putea pune în pericol producătorii noștri, mediul sau securitatea alimentară”, a insistat el.

Livrările se extind în alte state

Majoritatea livrărilor raportate au fost semnalate în zona de est a Texasului, deși s-a descoperit că livrările mai recente au părăsit statul și s-au îndreptat spre Florida și New Mexico.

Înainte ca teoreticienii conspirației să se lanseze în speculații despre presupuse comploturi ale Chinei de a otrăvi culturile americane și de a provoca foametea localnicilor, este probabil ca adevărul să fie mult mai simplu și mai puțin scandalos.

Este posibil ca acest lucru să facă parte dintr-o „înșelătorie de tip brushing”, adică atunci când companiile trimit produse cu valoare redusă sau fără valoare la adrese reale, pentru a putea scrie recenzii în numele rezidenților și a stimula vânzările produsului.

Schema poate funcționa cu cele mai ilegale produse, aceasta nefiind prima dată când semințe misterioase ajung în Statele Unite.

În 2020, au avut loc livrări similare, mulți considerând că și acestea fac parte dintr-o înșelătorie.

Vama, veriga slabă din sistem

Se pare că acestea trec neobservate de vama americană, care este responsabilă de monitorizarea tuturor produselor organice care intră în țară, pentru a împiedica pătrunderea în țară a oricăror specii potențial dăunătoare.

Autoritățile le cer acum americanilor să fie mai atenți pentru a reduce la minimum această amenințare, Miller recunoscând că există o „deficiență în sistemul nostru de securitate” atunci când vorbește despre vamă.

El a explicat pentru News 4 San Antonio: „Aceste lucruri vin direct cu vaporul. Vama nu le detectează. Unele dintre aceste semințe sunt specii invazive, buruieni nocive pe care nu vrem să le introducem în culturile noastre agricole pentru că ar putea distruge producția agricolă”, a spus el