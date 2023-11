Șefa UNICEF, rănită într-un accident rutier în Egipt. Și-a amânat vizita programată în Israel

Directorul executiv al UNICEF, Catherine Russell, a fost rănită marți într-un accident de mașină în Egipt, în timp ce se deplasa spre Fâșia Gaza, și a fost nevoită să își amâne o vizită în Israel din cauza rănilor suferite, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al UNICEF, relatează Reuters.

”În timp ce se afla în drum spre Rafah (n.r. punctul de trecere din Fâșia Gaza spre Egipt), credem că mașina a lovit sau a încercat să evite o groapă mare, ceea ce a făcut ca mașina să treacă peste un șanț adânc și să se răstoarne pe o parte”, a declarat Kurtis Cooper, șeful departamentului de presă al UNICEF, adăugând că Russell ”a suferit vânătăi semnificative și are un disconfort destul de mare, dar rănile ei nu sunt considerate grave”.

De asemenea, Cooper a precizat că șefa UNICEF și-a continuat vizita în Gaza, dar că apoi medicii au stabilit că are nevoie de îngrijiri suplimentare, așa că a amânat restul vizitei sale în regiune, care includea și Israelul, unde spera să se întâlnească cu familiile copiilor răpiți.

Potrivit unei postări făcute de Russell, pe platforma X (fosta rețea Twitter), ceea ce șefa UNICEF a văzut și auzit în Fâșia Gaza este devastator.

”Astăzi (n.r. marți) am vizitat Fâșia Gaza pentru a mă întâlni cu copiii, cu familiile lor și cu personalul UNICEF. Ceea ce am văzut și am auzit a fost devastator”, a scris Russell pe X.

